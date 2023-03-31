Отправлено: - 17:15

таноми52:

В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?

Цитата:А что же тогда все россияне , стремящиеся уехать в США так усердно учат английский язык. чтобы сдать тест. В России тоже требуется минимальное знание языка и истории России, для того хотя бы, чтобы работать там. Казахи признаны одним из коренных народов РФ, но ни одной казахской школы там нет. Тоже нет ни дошкольного, ни высшего образования , что там вы ещё перечисляли. Тоже нам кричать о казахофобии в России?