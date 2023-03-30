Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 69% влажность
  • В, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46494
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе бурно прошли общественные слушания по проектам детальной планировки трех микрорайонов, которые планируют поднять на месте частного сектора. Поднять, потому что традиционную костанайскую усадебную застройку должны сменить многоэтажные дома. Речь идет о территориях в центре города. И самый неутешительный вывод, который жители сделали для себя в ходе слушаний: их когда-то попросят с родных подворий, но сидеть им на чемоданах/пороховой бочке придется неизвестно сколько лет.
Читать статью

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15625
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вы учтите, пожалуйста, все замечания, - сказала генпланист, - ПДП экспертизу не проходит, но на его основе люди выполнят рабочие проекты, они лягут мне на стол с вашими ошибками.

Источник:

:lol: :lol: :lol: Анна Ивановна спуску никому не даёт.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 17:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это такой разговор власти с народом. Мы и только мы знаем, как сделать вас счастливыми. А вы просто как дети несмышлёныши не понимаете своего блага. Наша власть всегда лучше нас знает, что нам лучше для нашего блага.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15625
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 17:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Наша власть всегда лучше нас знает, что нам лучше для нашего блага.

Вообще, так и есть - каждый гражданин в отдельности очень редко задумывается об общем пространстве и перспективе развития всего города. В экономике тоже такое бывает что то что хорошо для отдельного гражданина - плохо для экономики и наоборот. Ну и когда разрабатывался генплан города - тоже были общественные слушания, но люди на них не пришли. Это не их вина, конечно - государству необходимо как-то поменять способ оповещения об их проведении, потому что объявление в Ленинском Пути не дает должного эффекта.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 30.03.23 - 19:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и когда разрабатывался генплан города -

Но сейчас то уже идёт разговор о нарушении генплана, там я насколько знаю люди строились уже после принятия его. и архитектура совместно с акиматом спокойно выдавали все разрешительные документы. Это , что, правая рука не ведает. что творит левая? У людей там есть очень добротные дома и коттеджи. А бизнес? Насколько я знаю, хозяин "Мира сантехники" выкупил там целый квартал, наверное надеялся на развитие. И вообще просветите пожалуйста, по генплану какой этажности должны были строить дома в Костанае? Или там просто стоит многоэтажная застройка? Для журналистов НГ тоже было бы неплохо узнать, где ещё вместо частного сектора подразумевается в ближайшее время многоэтажное строительство, так чтобы это не было бы как снег на голову, а люди заранее знали, что их ждёт в будущем.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15625
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 07:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это , что, правая рука не ведает. что творит левая?

Вполне возможно. И это минус руководителям области и города.
Цитата:
saba:
по генплану какой этажности должны были строить дома в Костанае? Или там просто стоит многоэтажная застройка?

Я подробностей не знаю. Будет время - ознакомлюсь с ГП. В другой ветке по теме я скидывал ссылку на ГП на сайте акимата.
Цитата:
saba:
где ещё вместо частного сектора подразумевается в ближайшее время многоэтажное строительство

Скорее всего, везде. Ну, может, кроме коттеджных поселков.
Цитата:
saba:
так чтобы это не было бы как снег на голову, а люди заранее знали, что их ждёт в будущем.

Я в другой ветке писал - очередность может быть любой. В идеале её должны определять совместно с ЖКХ, чтобы не получилось так что вновь проложенные коммуникации нужно было снова прокладывать. И также в идеале разработать этот план на несколько лет вперед. Но тут вполне очередность может выполняться по ̶щ̶у̶ч̶ь̶е̶м̶у̶ акимовскому велению и хотению. Последняя перестройка может быть лет через 20 ,а может и больше - что, всё это время разрешений на строительство не выдавать? Да и люди наши, зачастую, сначала строят, а потом оформляют.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1052
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 08:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ беспокоится не зря. Все знают как выкупается жилье у частника. Если государством, то оценщик оценит якобы по рыночной стоимости, если застройщиком, то здесь разговор еще короче, лето у нас жаркое, пожарная безопасность не соблюдается...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24391
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 09:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Все знают как выкупается жилье у частника. Если государством, то оценщик оценит якобы по рыночной стоимости, если застройщиком, то здесь разговор еще короче, лето

На Казахской разрушенную халупу выкупили тогда за 70 тысяч долларов.
При ее цене в десятку..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24391
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 09:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Жана Кала стоимость сотки доходила до 24000 долларов, это официально.
Неофициально платили и больше вплоть до 50ти..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 12:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
то здесь разговор еще короче, лето у нас жаркое, пожарная безопасность не соблюдается...

Честно говоря я таких бандитских разборок у нас в городе не припомню, если только в кино по НТВ покажут :-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4109
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 15:01
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желания и амбиции только лишь одного человека - всколыхнуло, почти весь город, а если завтра эти высотки начнут строить по всей области, что тогда: - вся область будет гудеть ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4109
Re: Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 15:12
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Там 120 квартир//

Это же сколько бабла надо было, что бы выкупить у 120 жильцов всего лишь МАЛЮСЕНЬКУЮ площадь, даже и борзыми щен.., пардон, готовыми квартирами отдавать НЕВЫГОДНО.
Золотой дом бы получился.
Проще оставить так как есть, а горожанам проехать по ушам про НЕВОЗМОЖНОСТЬ стройки на этой площади жилого дома. Насчёт невозможности: - проедъте в Жана Кала и поучитесь у БК-строй как лепить 9-этажки вплотную друг к другу на маленьком участке.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15625
Небоскребы, небоскребы, а я маленький...
Отправлено: 31.03.23 - 15:16
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Желания и амбиции только лишь одного человека

Да с чего это одного человека? Его здесь не было когда всё задумывалось. Он всего лишь определил очередность - рано или поздно до всех дойдут. Люди по своей сути консервативны и им всегда что-то бы не нравилось.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS