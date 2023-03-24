Змея Подколодная: Все, построенное при Советском Союзе приходит в негодность за давностью лет) Нового ничего не построили, на всех коммуникациях по всей стране -износ) Как там дела в России, псевдопатриоты?)))
111: Как обычно, уже по 30 лет сидят без котельных и горячей воды... Сравним Читу, это административный центр Забайкальского края и Читинского района, с Риддером, где население 40 тысяч человек...
Kairat stayer: Чёта, грамотеев настоящих на форуме не осталось что ли? Обычно поправляли, типа неправильно написал...
Обычно это слово произносится на старославянский манер как цитата Ивана Васильевича из "Иван Васильевич меняет профессию", а там так и произносится - ляпота. Ну и вы теперь сам себе грамотей, как видно, - и сами себя можете исправить)). Вспомнил, кстати - у нас в КБ работал казах один, который русский язык знал лучше многих русских. Говорит, по молодости очень много и часто его поправляли - пришлось и выучить.
Кайрат стайер: Скорее всего они уверены, что никто ничего в перспективе не повторит. Запад никогда в зимние периоды не замерзнет, голодать не будут и отказываться от салатов с оригинальными иностранными названиями, в пользу очень питательной и хорошей репы также не будут!
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