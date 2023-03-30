Отправлено: - 13:49

saba:

В Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве люди только после 24 февраля 2022 года украинский язык учить начали, лишь бы не говорить на языке оккупантов.

saba:

Меня просто поражают поклонники Путина и СВО из Западной Европы. Они знают, что Путин никогда не осмелится напасть на страну НАТО, как бы не пыжились российские пропагандисты.

Цитата:Цитата:Язык оккупантов никто не будет учить. Всегда говорил великим россиянам, что нужно жить в мире и согласии со всем миром, в том числе с соседями. Не следует махать шашкой, тем более в сторону США и Запада. Отмечал, что ВВП США 23 триллиона долларов, почти также и ЕС, вместе почти половина экономики мира, против 1,7 триллиона долларов России. Что в итоге, изоляция с каждым днём нарастает, как сами отдельные российские политики за рубежом говорят, находятся как в осаждённой крепости. Тут цитировать себя не буду, завсегдатаи наверняка помнят, в разных интерпретациях приводил примеры, с конкретными цифрами и фактами, в том числе и Росстата.На счёт применения русского языка также ранее отмечал, ссылаясь на вездесущую русскоязычную Вику (сведения обновили, тенденция та-же), приведённые цифры грамотеи не опровергают, типа, что этого не может быть, всё будет нормально и.т.д. Ранее цитировал, но ещё раз процитирую:Кайрат стайер: Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.Подробнее здесь: