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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 22:28
#4816
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Цитата:
Эл-починно:
А что делали ВМФ США и Англии в/на Украине, которые были в первую очередь уничтожены?

Какие то сведения у вас совершенно не правдоподобные, какие ВМФ США и Великобритании? Когда были уничтожены? Вы переплюнули даже Соловьева с Симоньян
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 22:34
#4817
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Цитата:
saba:
Не так ли всё начиналось на Донбассе?

Не совсем не так, туда (на Донбасс) даже одна девушка с булочкой на голове (Тимошенко), атомную бомбу, если бы была, хотела скинуть. Были в своё время вырезки телефонных разговоров. Потом Турчинов... Зачем и почему направил туда войска (первую АТО)? Когда б не радикальные решения новой власти о запрете русского языка и попытки договорится, могли решить проблему = ровно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 09:44
#4818
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Цитата:
saba:
Уже в нашем Петропавловске собрались какие то сепаратисты и объявили Северо Казахстанскую область независимой от Казахстана.


Уже в отдельных СМИ отмечают, что возбуждено уголовное дело. Департаментом полиции СКО проводятся следственно-оперативные мероприятия, по установлению являются ли люди на видео действительно жителями Северо-Казахстанской области (СКО), а видео подлинным.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 12:16
#4819
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Цитата:
Эл-починно:
Когда б не радикальные решения новой власти о запрете русского языка

В Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве люди только после 24 февраля 2022 года украинский язык учить начали, лишь бы не говорить на языке оккупантов. То чего безуспешно добивалась украинская власть за 30 лет Россия добилась за один год. И заметьте с 2014 года ни в одном этом городе никто никого не пытал, язык не отрезал и даже в тюрьму не сажали за то, что разговаривали на русском языке. Как же вам хочется выставить правым делом то, что во всём мире всегда порицается, т.е агрессия , насилие, вторжение на чужую землю, мало того вторжение , так ещё и захват земель, детей, читал ещё недавно, как россияне делят заводы Мариуполя, уже перегрызлись чеченцы с москвичами. Вам самому от этого не противно? И меня поражает ещё одно, Вы когда приехали в Германию. само собой разумеющееся требование Германии ознании немецкого языка Вы выполнили. Почему же тогда , когда такое требование предъявляет Украина, Казахстан сразу вопли про русофобию. Или Россия считает , а вместе с ней те , кто отождествляет себя с ней нас недогосударствами?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 12:33
#4820
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Цитата:
saba:
Вы когда приехали в Германию. само собой разумеющееся требование Германии ознании немецкого языка Вы выполнили.


Ранее в 2017 году и 2022 году отмечал отдельным "грамотеям", но у них до настоящего времени другое мышление, двойные стандарты превалируют. Как обычно и ранее, ниже процитирую самого себя.

Кайрат стайер: В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1792
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 13:27
#4821
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Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат стайер:

Меня просто поражают поклонники Путина и СВО из Западной Европы. Они знают, что Путин никогда не осмелится напасть на страну НАТО, как бы не пыжились российские пропагандисты. Сидят в тепле,сытости, ворчат на украинских беженцев. которые мешают им жить по прежнему. Но первопричина всех этих неудобств не страна которая напала, а страна на которую напали. И свято в это верят, на аргументы не отвечают, а выступают со старой заезженной пластинкой про 8 лет. Почему русскоязычные на 100 % Харьковская, Николаевская, город герой Одесса не обстреливались проклятыми националистами. А может ответ прост. Они не поднимали оружие против государства. в отличие от Донбасса, которого за эти 8 лет напичкали оружием из России по самое не могу. Я ещё могу понять русских из Казахстана, которые телом в Казахстане, а головой и душой в России, но вот западных поклонников Путина никогда.

[Исправлено: saba, 31.03.2023 - 13:31]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 13:28
#4822
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Уже в отдельных СМИ отмечают, что возбуждено уголовное дело...

Да уж, два десятка человек и народный совет. Настоящее время Азия, отмечает:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 13:49
#4823
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Цитата:
saba:
В Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве люди только после 24 февраля 2022 года украинский язык учить начали, лишь бы не говорить на языке оккупантов.


Цитата:
saba:
Меня просто поражают поклонники Путина и СВО из Западной Европы. Они знают, что Путин никогда не осмелится напасть на страну НАТО, как бы не пыжились российские пропагандисты.


Язык оккупантов никто не будет учить. Всегда говорил великим россиянам, что нужно жить в мире и согласии со всем миром, в том числе с соседями. Не следует махать шашкой, тем более в сторону США и Запада. Отмечал, что ВВП США 23 триллиона долларов, почти также и ЕС, вместе почти половина экономики мира, против 1,7 триллиона долларов России. Что в итоге, изоляция с каждым днём нарастает, как сами отдельные российские политики за рубежом говорят, находятся как в осаждённой крепости. Тут цитировать себя не буду, завсегдатаи наверняка помнят, в разных интерпретациях приводил примеры, с конкретными цифрами и фактами, в том числе и Росстата.

На счёт применения русского языка также ранее отмечал, ссылаясь на вездесущую русскоязычную Вику (сведения обновили, тенденция та-же), приведённые цифры грамотеи не опровергают, типа, что этого не может быть, всё будет нормально и.т.д. Ранее цитировал, но ещё раз процитирую:

Кайрат стайер: Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 14:03
#4824
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Цитата:
saba:
Сидят в тепле,сытости, ворчат на украинских беженцев. которые мешают им жить по прежнему...


Скорее всего они уверены, что никто ничего в перспективе не повторит. Запад никогда в зимние периоды не замерзнет, голодать не будут и отказываться от салатов с оригинальными иностранными названиями, в пользу очень питательной и хорошей репы также не будут!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3411
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 14:16
#4825
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Цитата:
saba:
ни в одном этом городе никто никого не пытал, язык не отрезал и даже в тюрьму не сажали за то, что разговаривали на русском языке.


После того, как сфера применения русского языка на Украине планомерно сужалась властями (дошкольное, школьное,высшее образование, наука, кино,теле- и радиовещание, кинопрокат , шоу бизнес и т.д.) нет сомнения, что к этому бы и пришли. Ибо надо же было как-то бороться с русским языком, если даже крымские татары лучше разговаривают и пишут на русском,а среди более молодых крымских татар русский является основным языком общения.
Вы полагаете, надо было этого дождаться?

Цитата:
saba:
И меня поражает ещё одно, Вы когда приехали в Германию. само собой разумеющееся требование Германии ознании немецкого языка Вы выполнили. Почему же тогда , когда такое требование предъявляет Украина, Казахстан


Пример некорректен!
Ничего поразительного тут нет!
В Германию приехала, в силу обстоятельств, кучка обрусевших немцев.С чего бы им требовать что-то по части языка?
В то время как на Украине русский язык является родным для части КОРЕННОГО населения!
Поэтому запрет на русский является дискриминацией русскоязычных граждан!
Делайте выводы, умудрённый годами Saba.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 15:38
#4826
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Ну и отважные воины СВО, начали возвращаться наконец то возвращаться домой..



Житель села Новый Бурец Иван Россомахин, в 2020 году получивший 14 лет колонии строгого режима за убийство, вышел на свободу через «ЧВК Вагнера», вернулся в родное село и через неделю снова убил человека. Все это время местные жители жаловались, что он ходит по селу пьяный с топором и вилами и угрожает им расправой.
27 марта, незадолго до убийства, телеканал «Вятские поляны» выпустил шестиминутный репортаж о жалобах местных жителей на Россомахина. Вятчане рассказали, что мужчина вернулся в село в 20-х числах марта и с тех пор держит их в страхе.



И теперь важное, кто то из вас z-патриотов скажет, что Героям Слава?
Русским воинам Слава!
Что же вы за патриоты такие?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.03.23 - 15:41
#4827
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Вот я безо всякого стеснения говорю Героям Слава!


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