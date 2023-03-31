Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная
Отправлено: 31.03.23 - 10:06
Трогательное видео о бабушке, которая продавала в холод несколько пучков зеленого лука, завирусилось в Казнете. Жители Костаная и пользователи Сети ищут пожилую женщину, чтобы оказать ей финансовую поддержку. Читать новость
По словам Жанны, она не уточнила адрес или контакты бабушки и пока ее вновь не встречала, но если увидит пожилую вновь, то обязательно запишет все данные.
Главное есть образ бабушки и это самое важное..
У нас кстати около Рахата их много, Экспресс по Майлина, на Зеленом рынке, 15ймагазин и тд. Можно так же пойти с зараннее подготовленными деньгами и все у них по скупать.. Удивительно, что наши люди этого не знали..
В бытность продавцом продуктов, даже в голову не приходило снять на камеру и выставлять на общество, а сколько розданы до зарплаты,когда в долг, когда ниже цены(сроки поджимали), а иногда так бесплатно. Частые покупатели становились чуть ли не родственником, приходили с самыми сокровенными, кто про сноху, а кто про свекровь, за сочувствием, за пониманием.
"Мы открывали аптеку. Ждали с братом гостей, выходили на улицу и увидели бабушку, она там часто стоит продает. Брат ей всегда помогает, но не снимает. А я хочу популяризировать добрые дела и если есть кому запечатлеть, то выкладываю.
популяризация добрых дел это когда ты ей пойдешь снег откидаешь у забора или поможешь сумки на этаж донести а дать с барского плеча 10ку посветив своим арт-директорским лицом в камеру это популяризация в первую очередь своей личности при этом тут же отрывая аптеку (нативная реклама? не, не, не слышали) добрые дела они либо есть либо их нет популяризировать их на камеру это заниматься моральным онанизмом и рассчитано это все вот на таких вот лицемеров Цитата:
Скажите, где она, в каком городе, хочу все купить", "В каком это городе?", "Где такие бабушки сидят?", "Ком в горло подкатил", "Добрые люди есть", - пишут пользователи соцсети под видео.
ой прям прям слезинка прошибла, человек ходил столько лет по городу и не разу не видел бабушек продающих лук? ой страсти, ком в горле, сопли ручьем именно теперь этой бабушке надо помогать всем миром а рядом с тобой живет инвалид который из дома выйти не может и всем плевать фу фу его же на камеру не пиарили, и ком в горло не подходит потому-что он выглядит как-то не жалостливо а бабуську жалко,уиии,уиии
И чего налетели на девушку аки коршуны? Правильно она сделала из этого событие. 1. Лишний раз обратила на эту проблему внимание чиновников. Вода камень точит. Чем чаще им напоминать о нищете, тем быстрее они задумаются о путях её искоренения. 2. Лишний раз напомнила всем нам о милосердии. Забывать стали. ... Вчера жена пришла домой, рассказала: - Иду в магазин... Надо перейти дорогу (внутриквартальный проезд)... Пропускаю машину и вижу, что там лежит человек. Не машина сбила, просто старик с тростью, упал. ВодЯтел наверняка видел. Но - проехал, не остановился, не помог. Жене пришлось звать на помощь прохожего, чтобы поднять деда. Нормально?
на том же месте, где бабушка луком торговала - маг Рахат - дедушки два периодически тусуются - бичевато-бомжевато: то у Рахата, то у Апельсина. Причем давненько уже. Никто их не видит не замечает - я веду речь о представителях правопорядка, соц.органов. В тик-токе немало роликов, где некто подходит к бабушкам/дедушкам и делает у них полный закуп или на кассе за них расплачиваются - тренд сегодняшнего дня))))
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