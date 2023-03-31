Отправлено: - 11:15

"Мы открывали аптеку. Ждали с братом гостей, выходили на улицу и увидели бабушку, она там часто стоит продает. Брат ей всегда помогает, но не снимает. А я хочу популяризировать добрые дела и если есть кому запечатлеть, то выкладываю.



Скажите, где она, в каком городе, хочу все купить", "В каком это городе?", "Где такие бабушки сидят?", "Ком в горло подкатил", "Добрые люди есть", - пишут пользователи соцсети под видео.



Цитата:популяризация добрых дел это когда ты ей пойдешь снег откидаешь у забораили поможешь сумки на этаж донестиа дать с барского плеча 10ку посветив своим арт-директорским лицом в камеру это популяризация в первую очередь своей личности при этом тут же отрывая аптеку (нативная реклама? не, не, не слышали)добрые дела они либо есть либо их нетпопуляризировать их на камеру это заниматься моральным онанизмоми рассчитано это все вот на таких вот лицемеровЦитата:ой прям прям слезинка прошибла, человек ходил столько лет по городу и не разу не видел бабушек продающих лук? ой страсти, ком в горле, сопли ручьем именно теперь этой бабушке надо помогать всем миром а рядом с тобой живет инвалид который из дома выйти не может и всем плеватьфу фу его же на камеру не пиарили, и ком в горло не подходит потому-что он выглядит как-то не жалостливо а бабуську жалко,уиии,уиии