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"Благоустройство будет выполнено" - На жалобы мамы школьников ответил отдел образования Костаная
"Благоустройство будет выполнено" - На жалобы мамы школьников ответил отдел образования Костаная
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