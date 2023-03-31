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О грязи во дворе от ворот до здания школы № 17 жительница областного центра Олеся рассказала "НГ" 29 марта. В этой школе у женщины учатся двое детей и, по ее словам, "дети приходят как свиньи домой, как свиньи приходят в школу". Отдел образования Костаная отреагировал на посты "НГ" в социальных сетях.