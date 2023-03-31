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≡ "Благоустройство будет выполнено" - На жалобы мамы школьников ответил отдел образования Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46492
"Благоустройство будет выполнено" - На жалобы мамы школьников ответил отдел образования Костаная
Отправлено: 31.03.23 - 09:33
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О грязи во дворе от ворот до здания школы № 17 жительница областного центра Олеся рассказала "НГ" 29 марта. В этой школе у женщины учатся двое детей и, по ее словам, "дети приходят как свиньи домой, как свиньи приходят в школу". Отдел образования Костаная отреагировал на посты "НГ" в социальных сетях.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
939
Re: "Благоустройство будет выполнено" - На жалобы мамы...
Отправлено: 31.03.23 - 09:33
#1
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Цитата:
как только из бюджета будут выделены деньги, благоустройство школьного двора завершат:

Эту "сказку" родителям рассказывают уже 3 года, с момента открытия школы после ремонта.
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