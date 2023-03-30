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≡ Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка, начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46492
Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка, начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 30.03.23 - 18:17
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На скамье подсудимых 38-летний Жандос АМИРАЛИН. Он обвиняется в том, что 24 октября 2022 года на регулируемом перекрестке пр. Абая - пр. Аль-Фараби в Костанае, управляя маршрутным автобусом № 18, насмерть сбил 11-летнюю девочку.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15624
Re: Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка,...
Отправлено: 30.03.23 - 18:17
#1
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Цитата:
- Вы можете не отвечать, это не будет истолковано против вас, - пояснил судья. - В то же время чистосердечное признание вины смягчит вам наказание.

- Я пока отказываюсь от комментариев, - сообщил подсудимый.

Источник:

Ну что за увиливания? Или он сомневается что ехал на зеленый? Родителям мои соболезнования.
Профайл
L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
341
Re: Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка,...
Отправлено: 30.03.23 - 18:53
#2
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Ну и где записи с камер наблюдения. Все вопросы бы сняли за одно слушание. Такое серьёзное расследование (+ это ДТП) должны были его сохранить до разбирательств (полиция, скорая и пр.). Или опять не пишут... как там интересно хранятся все записи с камер наблюдения (да и у соседних организаций запросить надо было органам, если свои не пишут - банки, магазины, камер вокруг полно)...
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
162
Re: Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка,...
Отправлено: 31.03.23 - 09:27
#3
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Не касаясь конкретно этого ДТП, хочу заметить, что на 60-70% перекрестках города жёлтый свет горит 2 секунды, а не 3. Что за ересь несёт работник, что жёлтый свет один не горел, либо вместе с зелёным, либо с красным. ПДД предусматривает сочетание одновременного жёлтого с красным, но не жёлтого с зелёным.
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