Re: Дело водителя автобуса TTS, сбившего насмерть ребенка,...

Отправлено: - 18:53

Ну и где записи с камер наблюдения. Все вопросы бы сняли за одно слушание. Такое серьёзное расследование (+ это ДТП) должны были его сохранить до разбирательств (полиция, скорая и пр.). Или опять не пишут... как там интересно хранятся все записи с камер наблюдения (да и у соседних организаций запросить надо было органам, если свои не пишут - банки, магазины, камер вокруг полно)...