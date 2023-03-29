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"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
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Я робот(Пользователи)
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"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 29.03.23 - 19:40
С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан.
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"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 13:16
Цитата:
Конечно нет.
Видел сегодня, что вытворяют их дети?
Воруют, грабят, и обогащаются за счет народа.
Хотят быть такими же похожими на отцов.
Тут придется уже ломать их, со временем.
Так, это отцы вымрут лет через 30, дети начнут вымирать через 50 примерно, и там на революции и неподчинение их детям, еще лет 20..
Тут можем уже говорить, что Казахстан лет через 100 наконец то начнет понимать, что к чему, чтобы не выбирать уже внуков и правнуков из фашиствующих некогда партий..
Ну и там, еще лет через 50, время как говорится покажет..
Это при самом самом оптимистичном раскладе.
При плохом, наши коммунисты сдадут детям Подозреваемого, чтобы выжить, на разграбление весь Казахстан, как это произошло с Януковичем и его шайкой, которые просто сдали Украину, чтобы жить и править дальше..
ACROS:
И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??
И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??
Конечно нет.
Видел сегодня, что вытворяют их дети?
Воруют, грабят, и обогащаются за счет народа.
Хотят быть такими же похожими на отцов.
Тут придется уже ломать их, со временем.
Так, это отцы вымрут лет через 30, дети начнут вымирать через 50 примерно, и там на революции и неподчинение их детям, еще лет 20..
Тут можем уже говорить, что Казахстан лет через 100 наконец то начнет понимать, что к чему, чтобы не выбирать уже внуков и правнуков из фашиствующих некогда партий..
Ну и там, еще лет через 50, время как говорится покажет..
Это при самом самом оптимистичном раскладе.
При плохом, наши коммунисты сдадут детям Подозреваемого, чтобы выжить, на разграбление весь Казахстан, как это произошло с Януковичем и его шайкой, которые просто сдали Украину, чтобы жить и править дальше..
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 13:27
Цитата:
Мы же в общем ничего не знаем. Просто города у всех на слуху , а улицы это локальная вещь для отдельно взятого города. а городов несколько я могу назвать которые переименовали. Из тех кто на слуху, Ленинград-Санкт Петербург, Свердловск-Екатеринбург, Калинин-Тверь, Загорск- Сергиев Посад
tolikkustanay74:
А зачем врать? В России ничего не переименовали
А зачем врать? В России ничего не переименовали
Мы же в общем ничего не знаем. Просто города у всех на слуху , а улицы это локальная вещь для отдельно взятого города. а городов несколько я могу назвать которые переименовали. Из тех кто на слуху, Ленинград-Санкт Петербург, Свердловск-Екатеринбург, Калинин-Тверь, Загорск- Сергиев Посад
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 13:32
Хотя я наверное тоже против переименования. В отличие от Абайки я не вижу причинно следственной связи между названиями улиц и имперскими притязаниями России. Захотят найдут миллион причин, вплоть до письма хана младшего жуза Абулхаира императрице Анне Иоановне с просьбой о присоединении. За такую большую историю взаимоотношений накопилось много всяких поводов для взаимных претензий как с той, так и с другой стороны
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 13:37
Цитата:
Я абсолютно не разделяю вот эту вот идеологическую неприязнь к коммунистам.В те годы вступление в партию было абсолютно логичным шагом для человека с амбициями, для утверждения себя в жизни как состоявшегося человека. При этом в 70 е годы уже никто не собирался строить коммунизм, все понимали, что это утопия. А люди всегда разные. и можно много привести примеров выдающихся людей. которые состояли в партии
ACROS:
И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??
И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??
Я абсолютно не разделяю вот эту вот идеологическую неприязнь к коммунистам.В те годы вступление в партию было абсолютно логичным шагом для человека с амбициями, для утверждения себя в жизни как состоявшегося человека. При этом в 70 е годы уже никто не собирался строить коммунизм, все понимали, что это утопия. А люди всегда разные. и можно много привести примеров выдающихся людей. которые состояли в партии
(Полноправные пользователи)
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Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 22:04
Счастливым людям без разницы как улица называется. Им везде хорошо.
Цитата:
Униженные и оскорблённые.
ПС - по России, в основном не переименования, а возвращение прежних (исторических) названий.
Цитата:
yudjin: Неблагодарность.
Униженные и оскорблённые.
ПС - по России, в основном не переименования, а возвращение прежних (исторических) названий.
О
(Пользователи)
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"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 22:34
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
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- 24389
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 31.03.23 - 09:19
Цитата:
Возвращение, потому что переименовывают.
Логику то надо иногда включать..
Эл-починно:
возвращение прежних (исторических) названий.
возвращение прежних (исторических) названий.
Возвращение, потому что переименовывают.
Логику то надо иногда включать..
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