Отправлено: - 13:16

ACROS:

И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??

Цитата:Конечно нет.Видел сегодня, что вытворяют их дети?Воруют, грабят, и обогащаются за счет народа.Хотят быть такими же похожими на отцов.Тут придется уже ломать их, со временем.Так, это отцы вымрут лет через 30, дети начнут вымирать через 50 примерно, и там на революции и неподчинение их детям, еще лет 20..Тут можем уже говорить, что Казахстан лет через 100 наконец то начнет понимать, что к чему, чтобы не выбирать уже внуков и правнуков из фашиствующих некогда партий..Ну и там, еще лет через 50, время как говорится покажет..Это при самом самом оптимистичном раскладе.При плохом, наши коммунисты сдадут детям Подозреваемого, чтобы выжить, на разграбление весь Казахстан, как это произошло с Януковичем и его шайкой, которые просто сдали Украину, чтобы жить и править дальше..