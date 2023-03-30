В городе бурно прошли общественные слушания по проектам детальной планировки трех микрорайонов, которые планируют поднять на месте частного сектора. Поднять, потому что традиционную костанайскую усадебную застройку должны сменить многоэтажные дома. Речь идет о территориях в центре города. И самый неутешительный вывод, который жители сделали для себя в ходе слушаний: их когда-то попросят с родных подворий, но сидеть им на чемоданах/пороховой бочке придется неизвестно сколько лет. Читать статью
Это такой разговор власти с народом. Мы и только мы знаем, как сделать вас счастливыми. А вы просто как дети несмышлёныши не понимаете своего блага. Наша власть всегда лучше нас знает, что нам лучше для нашего блага.
saba: Наша власть всегда лучше нас знает, что нам лучше для нашего блага.
Вообще, так и есть - каждый гражданин в отдельности очень редко задумывается об общем пространстве и перспективе развития всего города. В экономике тоже такое бывает что то что хорошо для отдельного гражданина - плохо для экономики и наоборот. Ну и когда разрабатывался генплан города - тоже были общественные слушания, но люди на них не пришли. Это не их вина, конечно - государству необходимо как-то поменять способ оповещения об их проведении, потому что объявление в Ленинском Пути не дает должного эффекта.
Victor Yang: Ну и когда разрабатывался генплан города -
Но сейчас то уже идёт разговор о нарушении генплана, там я насколько знаю люди строились уже после принятия его. и архитектура совместно с акиматом спокойно выдавали все разрешительные документы. Это , что, правая рука не ведает. что творит левая? У людей там есть очень добротные дома и коттеджи. А бизнес? Насколько я знаю, хозяин "Мира сантехники" выкупил там целый квартал, наверное надеялся на развитие. И вообще просветите пожалуйста, по генплану какой этажности должны были строить дома в Костанае? Или там просто стоит многоэтажная застройка? Для журналистов НГ тоже было бы неплохо узнать, где ещё вместо частного сектора подразумевается в ближайшее время многоэтажное строительство, так чтобы это не было бы как снег на голову, а люди заранее знали, что их ждёт в будущем.
saba: Это , что, правая рука не ведает. что творит левая?
Вполне возможно. И это минус руководителям области и города. Цитата:
saba: по генплану какой этажности должны были строить дома в Костанае? Или там просто стоит многоэтажная застройка?
Я подробностей не знаю. Будет время - ознакомлюсь с ГП. В другой ветке по теме я скидывал ссылку на ГП на сайте акимата. Цитата:
saba: где ещё вместо частного сектора подразумевается в ближайшее время многоэтажное строительство
Скорее всего, везде. Ну, может, кроме коттеджных поселков. Цитата:
saba: так чтобы это не было бы как снег на голову, а люди заранее знали, что их ждёт в будущем.
Я в другой ветке писал - очередность может быть любой. В идеале её должны определять совместно с ЖКХ, чтобы не получилось так что вновь проложенные коммуникации нужно было снова прокладывать. И также в идеале разработать этот план на несколько лет вперед. Но тут вполне очередность может выполняться по ̶щ̶у̶ч̶ь̶е̶м̶у̶ акимовскому велению и хотению. Последняя перестройка может быть лет через 20 ,а может и больше - что, всё это время разрешений на строительство не выдавать? Да и люди наши, зачастую, сначала строят, а потом оформляют.
Народ беспокоится не зря. Все знают как выкупается жилье у частника. Если государством, то оценщик оценит якобы по рыночной стоимости, если застройщиком, то здесь разговор еще короче, лето у нас жаркое, пожарная безопасность не соблюдается...
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