Отправлено: - 07:57

saba:

Это , что, правая рука не ведает. что творит левая?

saba:

по генплану какой этажности должны были строить дома в Костанае? Или там просто стоит многоэтажная застройка?

saba:

где ещё вместо частного сектора подразумевается в ближайшее время многоэтажное строительство

saba:

так чтобы это не было бы как снег на голову, а люди заранее знали, что их ждёт в будущем.

Цитата:Вполне возможно. И это минус руководителям области и города.Цитата:Я подробностей не знаю. Будет время - ознакомлюсь с ГП. В другой ветке по теме я скидывал ссылку на ГП на сайте акимата.Цитата:Скорее всего, везде. Ну, может, кроме коттеджных поселков.Цитата:Я в другой ветке писал - очередность может быть любой. В идеале её должны определять совместно с ЖКХ, чтобы не получилось так что вновь проложенные коммуникации нужно было снова прокладывать. И также в идеале разработать этот план на несколько лет вперед. Но тут вполне очередность может выполняться по ̶щ̶у̶ч̶ь̶е̶м̶у̶ акимовскому велению и хотению. Последняя перестройка может быть лет через 20 ,а может и больше - что, всё это время разрешений на строительство не выдавать? Да и люди наши, зачастую, сначала строят, а потом оформляют.