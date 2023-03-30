Отправлено: - 23:36

[Исправлено: Эл-починно, 30.03.2023 - 23:39]

Сколько лет ездил поездами Кустанай-Челябинск (Джктыгара-Челябинск, Москва-Целиноград, Алма-Ата) в своё время ни разу тараканов не видел в поезде. Да и откуда им там взяться было?Может пассажир сегодня не тот пошёл, что тараканы даже в вагонах поездов разводятся?