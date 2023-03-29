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"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
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