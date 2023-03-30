Re: Тараканы в поезде "Турксиб Астана" - Костанайские...

Отправлено: - 21:57

Тююю, сачем растроилися, сачем плакалама... тараканама теперь редкая зверянама...

В этот вагон надо экскурсии водить. Вспомните,кто видел недавно тараканов?

Они исчезли из квартир. Ученые гадают по какой причине. Из-за магнитных полей от множества электроприборов, от вай-фая, от химической еды, от сушняка, когда стали ставить металлопластиковые трубы, редко протекающие? Загадка.