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≡ Тараканы в поезде "Турксиб Астана" - Костанайские пассажиры пожаловались на антисанитарию в вагоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46489
Тараканы в поезде "Турксиб Астана" - Костанайские пассажиры пожаловались на антисанитарию в вагоне
Отправлено: 30.03.23 - 21:35
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Это случилось в ночь с 28 на 29 марта. Жительница Костаная вместе с своей творческой группой, в составе которой было 20 детей из областного центра, возвращались домой из Астаны. Ехали в поезде №327 "Караганды-Костанай".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25783
Re: Тараканы в поезде "Турксиб Астана" - Костанайские...
Отправлено: 30.03.23 - 21:35
#1
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Ну - подумаешь, таракаеы... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9074
Re: Тараканы в поезде "Турксиб Астана" - Костанайские...
Отправлено: 30.03.23 - 21:57
#2
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Тююю, сачем растроилися, сачем плакалама... тараканама теперь редкая зверянама...
В этот вагон надо экскурсии водить. Вспомните,кто видел недавно тараканов?
Они исчезли из квартир. Ученые гадают по какой причине. Из-за магнитных полей от множества электроприборов, от вай-фая, от химической еды, от сушняка, когда стали ставить металлопластиковые трубы, редко протекающие? Загадка.
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