Отправлено: - 16:26

Сыкымы:

Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?

saba:

Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз

Цитата:вот развиваемснаряд с обедненным ураном дает слабое но излучениетанкисты часами рядом с этими снарядами находятсявред для них более высокий это факт но такой же высокий как у работников среднестатистической аэс что по мерка обычной жизни кажется много но по факту ничтожно малодальше снаряд пуляется по вражескому танкубаб-ах!!накопительное свойство урана остается во вражеском танкеесли снаряд пролетел мимо то зарывается в землю баб-ахи ветром ветром все милипроцентные загрязнения уносятся с поверхностипочему в чернобыле вредность от излучения фиксируется не везде?потому что большую часть погасили и часть раздуло ветром что ее вред рассеялсясамые большие пики радиаоктивного излучения фиксируют на тех участках где остались внутренности из взорванного 4 энергоблока это графит и материалы с кровли машинного зала вот эти участки да фонят сильнейшеа остальное не вредновредность представляет не сам уран а частички пыли в которые он попалвот сноскаОсновная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в лёгких, воздуховодных путях и пищеводе, с большой вероятностью вызывают развитие злокачественных опухолей. Внешнее облучение от обеднённого урана составляет меньшую проблему, поскольку альфа-частицы, испускаемые изотопами, пролетают в воздухе лишь несколько сантиметров и могут быть остановлены даже листом бумаги. Кроме того, уран-235, который остался в обедненном уране, испускает лишь небольшое количество гамма-излучения с низкой энергией. По данным Всемирной организации здравоохранения, доза облучения от неё будет составлять около 60 процентов от облучения чистым природным ураном той же массы. В человеческом теле в среднем содержится примерно 90 мкг природного урана в результате естественного потребления с водой, пищей и воздухом. В основном уран сосредотачивается в костях, меньшие концентрации — в различных органах и тканях.тоесть чтобы облучиться от мимо пролетевшего снаряда с ураном это надоа) побежать в сторону воронки от удара и дышать там над ямкой и то не факт что "поможет"б) дождаться пока частички урана соберуться с пылью и вдыхать их но и тут не факт что концентрация облучит тебяс) легче всего купить себе несколько снарядов с обедненным ураном и сидеть на них несколько недель или месяцев вот тогда может быть это даст результат Цитата:полет на самолете равен как съездить на экскурсию в чернобыльлетчики к 50 годам лысеют большинством