abaika95: на аэс люди работают как? правильно в условиях повышенной вредности т.к. взаимодействуют с урановым топливом так и танкист в танке взаимодействует он сидит яйцами на этих снарядах буквально
Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Цитата:
abaika95: после выстрела кинетическая энергия вольфрамового наконечника прожигает броню вражеского танка и затем взрывается внутри убивая вражеский экипаж вредности от этих снарядов уже нет либо она минимальна кроме убойной энергии
Сыкымы: ? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Немного погуглил про обеднённый уран.Он на 60% менее радиоактивен, чем природный уран 238, т.е урановыя руда, а это уже мой вывод, выходит жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению, чем даже эти танкисты. Хотя лучший вариант, конечно вообще не применять никаких снарядов. Для меня парадокс,позиция наших сторонников войны в Украине. НАТО вела против России прокси войну поэтому Россия в ответ начала войну настоящую, с бомбами, ракетами и прочими прелестями , которые реально убивают людей и это как бы оправдывает Россию. Ведя прокси войну можно увы для наших сторонников Путина можно очень долго прожить. Но ведь крови то хочется
saba: жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению
Там руда по полям разбросана, что ли? Все эти токсичные загрязнения имеют свойство накапливаться в почве, растениях и т.д., а затем в организме человека и приводить к тяжёлым последствиям. Никто и не говорит, что вышел в поле, облучился и умер. Нет, это не так работает.
Сыкымы: Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
вот развиваем снаряд с обедненным ураном дает слабое но излучение танкисты часами рядом с этими снарядами находятся вред для них более высокий это факт но такой же высокий как у работников среднестатистической аэс что по мерка обычной жизни кажется много но по факту ничтожно мало дальше снаряд пуляется по вражескому танку баб-ах!! накопительное свойство урана остается во вражеском танке если снаряд пролетел мимо то зарывается в землю баб-ах и ветром ветром все милипроцентные загрязнения уносятся с поверхности почему в чернобыле вредность от излучения фиксируется не везде? потому что большую часть погасили и часть раздуло ветром что ее вред рассеялся самые большие пики радиаоктивного излучения фиксируют на тех участках где остались внутренности из взорванного 4 энергоблока это графит и материалы с кровли машинного зала вот эти участки да фонят сильнейше а остальное не вредно вредность представляет не сам уран а частички пыли в которые он попал вот сноска Основная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в лёгких, воздуховодных путях и пищеводе, с большой вероятностью вызывают развитие злокачественных опухолей. Внешнее облучение от обеднённого урана составляет меньшую проблему, поскольку альфа-частицы, испускаемые изотопами, пролетают в воздухе лишь несколько сантиметров и могут быть остановлены даже листом бумаги. Кроме того, уран-235, который остался в обедненном уране, испускает лишь небольшое количество гамма-излучения с низкой энергией. По данным Всемирной организации здравоохранения, доза облучения от неё будет составлять около 60 процентов от облучения чистым природным ураном той же массы. В человеческом теле в среднем содержится примерно 90 мкг природного урана в результате естественного потребления с водой, пищей и воздухом. В основном уран сосредотачивается в костях, меньшие концентрации — в различных органах и тканях. тоесть чтобы облучиться от мимо пролетевшего снаряда с ураном это надо а) побежать в сторону воронки от удара и дышать там над ямкой и то не факт что "поможет" б) дождаться пока частички урана соберуться с пылью и вдыхать их но и тут не факт что концентрация облучит тебя с) легче всего купить себе несколько снарядов с обедненным ураном и сидеть на них несколько недель или месяцев вот тогда может быть это даст результат Цитата:
saba: Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз
полет на самолете равен как съездить на экскурсию в чернобыль летчики к 50 годам лысеют большинством
да и к самому контексту почему россия так срочно начала переживать из за этих снарядов с ураном когда у самой такие же есть? правильно урон для техники от них будет чудовищный вот везде и истерика началась что снаряды с ураном вредны думаю украинцам уже плевать что там вредно а что нет когда их города молотят ракетами самое последние о чем думаешь а вредно ли будет стрельнуть урановым снарядом по вражескому танку?
Сыкымы: Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Не, чужие почести мне не нужны. Я просто не пойму, чего я такого натворил? Если Вы внимательно прочтёте мой комет 4785, то там я вас не трогал, речь шла про "они". То что вы там себя как то распознали, извиняйте, не мои проблемы. Но именно вы первый, следующим комментарием перешли на личные оскорбления. Так что...
так я тоже говорил не про вас лично. напрасно вы приняли это за личное оскорбление. Я говорил про тех людей , которые просто очень любят войну по телевизору и как то не понимают . что это всё не картинка по телевизору, а реальные смерти живых людей. Сколько там уже погибло с обеих сторон тысяч 300 человек, и до какой цифры, Вы уже лично Вы будете поддерживать эту бойню
saba: Вы уже лично Вы будете поддерживать эту бойню
У нас увы взгляды на ситуацию по Украине, а следовательно на мироздание и геополитику, разделяются. Для вас это нападение, для меня, необходимые своевременно принятые меры, по урегулированию и контролю безопасности России. К сожалению гибнут люди. Но это почему то было никому не интересно с 2014-го года.
Эл-починно: еобходимые своевременно принятые меры, по урегулированию и контролю безопасности России. К сожалению гибнут люди. Но это почему то было никому не интересно с 2014-го года
В чём была опасность для России? Кто ей угрожал введением войск на её территорию? неужели те самые страны НАТО, которые даже в страшном сне не могли себе представить развязывание войны в Европе, а потому несмотря на многочисленные призывы Трампа не хотели увеличить свои военные расходы. Про 2014 год это уже какие то поросшие мхом сказки.Ещё раз повторю свой давний вопрос. каким образом та мягкотелая армия , которая отдавала невооруженным шахтёрам и программистам из Донецка танки и РСЗО" Град"вдруг смогла сопротивляться могучей 2 армии мира, так, что война идёт больше года? Каким образом Стрелков(Гиркин) вошёл в Славянск с о стрелковым оружием, а ушёл в составе колонны бронетехники? Что было бы если бы РФ не поддерживала техникой и живой силой тех жителей Донбасса,( заметим не самых многочисленных) которые хотели военной силой уйти в состав РФ? При том. что в течении 8 лет эти бедные жители Донбасса совершенно не нужны были РФ в её составе. И наконец по всем стандартам нападение РФ на Украину это чистой воды агрессия. причём без объявления войны, совершённая в предутренние часы с целью нанести максимальный ущерб. Я думаю не стоит напоминать, кто в последний раз в 20 м веке так поступал
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