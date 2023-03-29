Отправлено: - 10:50

maxsaf:

Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести) Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест тыц

maxsaf:

Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции

maxsaf:

Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.

maxsaf:

Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7% И автоматизирует до четверти рабочих мест в развитых странах

Цитата:не думаю что дизайнеры из силиконовой долины пойдут улицы меститам улиц не хватити 300 миллионов человек тоже))скорее они сожгут пару центров разработки ИИ)Цитата:не вы сторонник свалить и нудить чем бороться)Цитата:электроэнергию можно увеличитьлюдей же потерявших работу деть будет уже некудапереизбыток свободных рук это нагрузка на правительство любой страны которой придется либо начинать войну либо великую стройкувсе выбирают всегда войну) Цитата:а четверть рабочих куда денутся?улетят на марс?и да мне кажется если вас сократить и весь ваш отдел индусов так как вашу работу будет делать ИИ то вам плевать уже будет повысился там ввп или нетдоходы потекут в карманы магнатов и олигархов в первую очередьа вы за бортом)