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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 35 из 36«1...33343536»
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:16
#511
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Цитата:
abaika95:
чтобы их сообщения не читали подлые американские црушники и вообще ни чьи не читали)

Россиянам наоборот выгодно, чтобы их читали американцы, а не свои. От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13610
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:18
#512
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Цитата:
maxsaf:
От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут

пригожина же вот слили
мелочь а не приятно
теперь весь шоубиз возненавидит америку что даже не дают поболтать спокойно))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:22
#513
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Цитата:
abaika95:
пригожина же вот слили

И из за этого все россияне должны начать волноваться? 8-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13610
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:27
#514
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Цитата:
maxsaf:
И из за этого все россияне должны начать волноваться?

россияне давно уже вроде волнуються
с года так 1991
все их тревожит американская угроза
а пригожинский слив просто симптом
агааа!!! за нами следят!! сноуден был прав! в телик подглядывают собаки!
вас устраивает глобальная слежка за всеми? вы же вроде как еще ближе к этому эпицентру информационного зла находитесь значит под ударом)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:43
#515
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Цитата:
abaika95:
вас устраивает глобальная слежка за всеми?

Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:55
#516
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«Угроза всему человечеству»: Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4


тыц
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13610
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:10
#517
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Цитата:
maxsaf:
Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?

А бороться с системой? Че зря матрицу смотрите сутками?)
Свесить лапки и ждать пока большой брат наступит?
Цитата:
maxsaf:
Угроза всему человечеству»: Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4

Эти то что-то знают))
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети через которые уже дипломы пишут
В 19 веке уже была одна война людей против машин
Луддизм называлась
Теперь нас ждёт война против ИИ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:17
#518
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Цитата:
abaika95:
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети

Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести) :lol:

Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест
тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:19
#519
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Цитата:
abaika95:
А бороться с системой?

Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:23
#520
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Цитата:
abaika95:
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству

Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 23:31
#521
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Цитата:
abaika95:
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству


Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%
И автоматизирует до четверти рабочих мест в развитых странах

тыц
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13610
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 10:50
#522
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Цитата:
maxsaf:
Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести) Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест тыц

не думаю что дизайнеры из силиконовой долины пойдут улицы мести
там улиц не хватит
и 300 миллионов человек тоже))
скорее они сожгут пару центров разработки ИИ)
Цитата:
maxsaf:
Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции

не вы сторонник свалить и нудить чем бороться)
Цитата:
maxsaf:
Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.

электроэнергию можно увеличить
людей же потерявших работу деть будет уже некуда
переизбыток свободных рук это нагрузка на правительство любой страны которой придется либо начинать войну либо великую стройку
все выбирают всегда войну) Цитата:
maxsaf:
Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7% И автоматизирует до четверти рабочих мест в развитых странах

а четверть рабочих куда денутся?
улетят на марс?
и да мне кажется если вас сократить и весь ваш отдел индусов так как вашу работу будет делать ИИ то вам плевать уже будет повысился там ввп или нет
доходы потекут в карманы магнатов и олигархов в первую очередь
а вы за бортом)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 20:00
#523
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Цитата:
abaika95:
электроэнергию можно увеличить

Ага, щас. 70% электроэнергии мы до сих пор получаем путем сжигания углеводородов. Климат и так чудит, а вам бы только увеличить. Не, ну я не против потепления, у нас будут тропики, а у вас пустыня :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 20:05
#524
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Цитата:
abaika95:
не вы сторонник свалить и нудить чем бороться)

Не, нагадить, и посмотреть - а вдруг что-то полезное на том месте вырастет :lol: Гажу в одном и том же месте, так что шансы существенно повышаются 8-)

Цитата:
abaika95:
не думаю что дизайнеры из силиконовой долины пойдут улицы мести там улиц не хватит

Дизайнеры из силиконовой долины найдут работу попроще, типа форумного бота. А вот бот пойдет улицы мести :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17452
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 20:07
#525
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Интересно, а какой процент электроэнергии, произведенной в КЗ - не губителен для климата?
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