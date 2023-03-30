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≡ Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили налоговый сюрприз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46488
Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили налоговый сюрприз
Отправлено: 30.03.23 - 17:08
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Служба госдоходов обратила внимание сельхозпроизводителей на то, что они игнорируют изменения в Налоговом кодексе РК. Некоторые уже несколько лет должны платить в казну не за гектар, а за квадратный метр земель, что разорительно. В палате предпринимателей Костанайской области обсудили ситуацию.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
279
Re: Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили...
Отправлено: 30.03.23 - 17:08
#1
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Экспроприация экспроприаторов, как сказал Карл Маркс или грабь награбленное, вторил ему Владимир Ильич.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15623
Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили налоговый сюрприз
Отправлено: 30.03.23 - 17:43
#2
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Цитата:
В Костанае для них базовая ставка составляет 6,27 тенге за квадратный метр

Источник:

Занимательная математика:
Средняя урожайность - 12,6 ц/га или 1260 кг с 10000 квадратных метров - получается с 1 кв.м в среднем 126 грамм зерна.
В соседней ветке указывается максимальная стоимость зерна - 185000 тенге за тонну и минимальная - 80000 за тонну, килограмм - 80 тенге и 185. 126 грамм, которые собираются с 1 кв.м., соответственно, стоят 10,08 тенге и 23,31 тенге. Это же налог, получается, 26-62%. Очень немало. Но и 120 тысяч с 998 га - это тоже не дело. Надо как-то постепенно налог поднимать, не так резко. И при всем при этом, власть ТРЕБУЕТ содержать села.

[Исправлено: Victor Yang, 30.03.2023 - 18:05]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5985
Re: Вместо тысяч - миллионы. Костанайские аграрии обнаружили...
Отправлено: 30.03.23 - 18:00
#3
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Поэтому ТОО «Надеждинка», к примеру, обрабатывая 992 га, должны вместо 120 тысяч тенге заплатить 60 млн тенге
Это нехорошо изначально, неужели там в госдоходах сидят бездушные роботы, чего они обкурились что ли
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