Отправлено: - 17:43





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48480 В Костанае для них базовая ставка составляет 6,27 тенге за квадратный метрИсточник:

[Исправлено: Victor Yang, 30.03.2023 - 18:05]

Цитата:Занимательная математика:Средняя урожайность - 12,6 ц/га или 1260 кг с 10000 квадратных метров - получается с 1 кв.м в среднем 126 грамм зерна.В соседней ветке указывается максимальная стоимость зерна - 185000 тенге за тонну и минимальная - 80000 за тонну, килограмм - 80 тенге и 185. 126 грамм, которые собираются с 1 кв.м., соответственно, стоят 10,08 тенге и 23,31 тенге. Это же налог, получается, 26-62%. Очень немало. Но и 120 тысяч с 998 га - это тоже не дело. Надо как-то постепенно налог поднимать, не так резко. И при всем при этом, власть ТРЕБУЕТ содержать села.