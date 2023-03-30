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ССГПО задолжало подрядчикам $50 млн. О каких еще проблемах говорил представитель ERG на встрече с рудничанами?
ССГПО задолжало подрядчикам $50 млн. О каких еще проблемах говорил представитель ERG на встрече с рудничанами?
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