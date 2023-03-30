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≡ ССГПО задолжало подрядчикам $50 млн. О каких еще проблемах говорил представитель ERG на встрече с рудничанами?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46488
ССГПО задолжало подрядчикам $50 млн. О каких еще проблемах говорил представитель ERG на встрече с рудничанами?
Отправлено: 30.03.23 - 17:14
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- Кто будет дотировать даже зарплату предприятию, которое является убыточным? Кормить полностью весь коллектив - просто таких денег нет, - сообщил Сергей Напольских. - Основная причина - наше сырье не было востребовано.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
279
Re: ССГПО задолжало подрядчикам $50 млн. О каких еще проблемах...
Отправлено: 30.03.23 - 17:14
#1
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Ну сё щас великий комбинатор, ой реформатор Иволги, доберется до ГОКа и назовет Олжа-Горн, и в расход, чтобы квартиру не платить и зп не получать.
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