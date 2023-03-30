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≡ Свалки Костаная. В мусоре тонет весь Юбилейный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46488
Свалки Костаная. В мусоре тонет весь Юбилейный
Отправлено: 30.03.23 - 16:45
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О больших свалках возле мусорных контейнеров сразу возле десятка домов в микрорайоне Юбилейный сообщил «НГ» житель Костаная Иван ФИСЕНКО. Сначала он прислал фото огромной кучи мусора возле своего дома, потом сообщил, что такие же свалки и возле соседних многоэтажек.

- Тут в мусоре тонет весь микрорайон Юбилейный! - возмущается Фисенко. - Возле домов №№ 1, 6, 15, 20, 21, 23, 28, 41 скопились огромные кучи мусора возле контейнеров. Обращались в ТОО «Тазалык-2012», нам сообщили, что у них машины на ремонте и дефицит с транспортом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24383
Re: Свалки Костаная. В мусоре тонет весь Юбилейный
Отправлено: 30.03.23 - 16:45
#1
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Как можно жить в такой степи и среди гор мусора?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25782
Свалки Костаная. В мусоре тонет весь Юбилейный
Отправлено: 30.03.23 - 16:49
#2
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Цитата:
111:
Как можно жить в такой степи и среди гор мусора?

Ну живут - же!... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24383
Свалки Костаная. В мусоре тонет весь Юбилейный
Отправлено: 30.03.23 - 17:01
#3
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Цитата:
drakon:
Ну живут - же!...

Вообще то да, там моя одноклассница на халяву жилье получила, за счет того, что братан моей кухарки умер, он был ее мужем, и у нее остался ребенок, за счет него и получила двушку.
В жизни не работала, только бухала по черному, и вот тебе на, слышащее государство..
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