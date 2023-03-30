Отправлено: - 17:01

drakon:

Ну живут - же!...

Цитата:Вообще то да, там моя одноклассница на халяву жилье получила, за счет того, что братан моей кухарки умер, он был ее мужем, и у нее остался ребенок, за счет него и получила двушку.В жизни не работала, только бухала по черному, и вот тебе на, слышащее государство..