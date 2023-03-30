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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 12:22
Цитата:
Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Цитата:
Ну так это вольфрам, а не уран
abaika95:
на аэс люди работают как? правильно в условиях повышенной вредности т.к. взаимодействуют с урановым топливом так и танкист в танке взаимодействует он сидит яйцами на этих снарядах буквально
на аэс люди работают как? правильно в условиях повышенной вредности т.к. взаимодействуют с урановым топливом так и танкист в танке взаимодействует он сидит яйцами на этих снарядах буквально
Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Цитата:
abaika95:
после выстрела кинетическая энергия вольфрамового наконечника прожигает броню вражеского танка и затем взрывается внутри убивая вражеский экипаж вредности от этих снарядов уже нет либо она минимальна кроме убойной энергии
после выстрела кинетическая энергия вольфрамового наконечника прожигает броню вражеского танка и затем взрывается внутри убивая вражеский экипаж вредности от этих снарядов уже нет либо она минимальна кроме убойной энергии
Ну так это вольфрам, а не уран
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 13:16
Цитата:
Немного погуглил про обеднённый уран.Он на 60% менее радиоактивен, чем природный уран 238, т.е урановыя руда, а это уже мой вывод, выходит жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению, чем даже эти танкисты. Хотя лучший вариант, конечно вообще не применять никаких снарядов.
Для меня парадокс,позиция наших сторонников войны в Украине. НАТО вела против России прокси войну поэтому Россия в ответ начала войну настоящую, с бомбами, ракетами и прочими прелестями , которые реально убивают людей и это как бы оправдывает Россию. Ведя прокси войну можно увы для наших сторонников Путина можно очень долго прожить. Но ведь крови то хочется
Сыкымы:
? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Немного погуглил про обеднённый уран.Он на 60% менее радиоактивен, чем природный уран 238, т.е урановыя руда, а это уже мой вывод, выходит жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению, чем даже эти танкисты. Хотя лучший вариант, конечно вообще не применять никаких снарядов.
Для меня парадокс,позиция наших сторонников войны в Украине. НАТО вела против России прокси войну поэтому Россия в ответ начала войну настоящую, с бомбами, ракетами и прочими прелестями , которые реально убивают людей и это как бы оправдывает Россию. Ведя прокси войну можно увы для наших сторонников Путина можно очень долго прожить. Но ведь крови то хочется
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 13:34
Цитата:
Там руда по полям разбросана, что ли? Все эти токсичные загрязнения имеют свойство накапливаться в почве, растениях и т.д., а затем в организме человека и приводить к тяжёлым последствиям. Никто и не говорит, что вышел в поле, облучился и умер. Нет, это не так работает.
saba:
жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению
жители Степногорска и прочих урановых рудников на территории казахстана подвергаются гораздо большему облучению
Там руда по полям разбросана, что ли? Все эти токсичные загрязнения имеют свойство накапливаться в почве, растениях и т.д., а затем в организме человека и приводить к тяжёлым последствиям. Никто и не говорит, что вышел в поле, облучился и умер. Нет, это не так работает.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 16:08
Цитата:
Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз
Сыкымы:
Там руда по полям разбросана, что ли?
Там руда по полям разбросана, что ли?
Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 16:26
Цитата:
вот развиваем
снаряд с обедненным ураном дает слабое но излучение
танкисты часами рядом с этими снарядами находятся
вред для них более высокий это факт но такой же высокий как у работников среднестатистической аэс что по мерка обычной жизни кажется много но по факту ничтожно мало
дальше снаряд пуляется по вражескому танку
баб-ах!!
накопительное свойство урана остается во вражеском танке
если снаряд пролетел мимо то зарывается в землю баб-ах
и ветром ветром все милипроцентные загрязнения уносятся с поверхности
почему в чернобыле вредность от излучения фиксируется не везде?
потому что большую часть погасили и часть раздуло ветром что ее вред рассеялся
самые большие пики радиаоктивного излучения фиксируют на тех участках где остались внутренности из взорванного 4 энергоблока это графит и материалы с кровли машинного зала вот эти участки да фонят сильнейше
а остальное не вредно
вредность представляет не сам уран а частички пыли в которые он попал
вот сноска
Основная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в лёгких, воздуховодных путях и пищеводе, с большой вероятностью вызывают развитие злокачественных опухолей. Внешнее облучение от обеднённого урана составляет меньшую проблему, поскольку альфа-частицы, испускаемые изотопами, пролетают в воздухе лишь несколько сантиметров и могут быть остановлены даже листом бумаги. Кроме того, уран-235, который остался в обедненном уране, испускает лишь небольшое количество гамма-излучения с низкой энергией. По данным Всемирной организации здравоохранения, доза облучения от неё будет составлять около 60 процентов от облучения чистым природным ураном той же массы. В человеческом теле в среднем содержится примерно 90 мкг природного урана в результате естественного потребления с водой, пищей и воздухом. В основном уран сосредотачивается в костях, меньшие концентрации — в различных органах и тканях.
тоесть чтобы облучиться от мимо пролетевшего снаряда с ураном это надо
а) побежать в сторону воронки от удара и дышать там над ямкой и то не факт что "поможет"
б) дождаться пока частички урана соберуться с пылью и вдыхать их но и тут не факт что концентрация облучит тебя
с) легче всего купить себе несколько снарядов с обедненным ураном и сидеть на них несколько недель или месяцев вот тогда может быть это даст результат Цитата:
полет на самолете равен как съездить на экскурсию в чернобыль
летчики к 50 годам лысеют большинством
Сыкымы:
Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
Ну и развивайте мысль дальше. Вот снаряд разорвался, осколки разлетелись и остались на/в земле, в воде. На этом взаимодействие человека с ураном закончится? Уран, хоть и обеднённый, перестанет быть радионуклидом, радиационно и химически загрязняющим территорию?
вот развиваем
снаряд с обедненным ураном дает слабое но излучение
танкисты часами рядом с этими снарядами находятся
вред для них более высокий это факт но такой же высокий как у работников среднестатистической аэс что по мерка обычной жизни кажется много но по факту ничтожно мало
дальше снаряд пуляется по вражескому танку
баб-ах!!
накопительное свойство урана остается во вражеском танке
если снаряд пролетел мимо то зарывается в землю баб-ах
и ветром ветром все милипроцентные загрязнения уносятся с поверхности
почему в чернобыле вредность от излучения фиксируется не везде?
потому что большую часть погасили и часть раздуло ветром что ее вред рассеялся
самые большие пики радиаоктивного излучения фиксируют на тех участках где остались внутренности из взорванного 4 энергоблока это графит и материалы с кровли машинного зала вот эти участки да фонят сильнейше
а остальное не вредно
вредность представляет не сам уран а частички пыли в которые он попал
вот сноска
Основная радиационная опасность от обеднённого урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в лёгких, воздуховодных путях и пищеводе, с большой вероятностью вызывают развитие злокачественных опухолей. Внешнее облучение от обеднённого урана составляет меньшую проблему, поскольку альфа-частицы, испускаемые изотопами, пролетают в воздухе лишь несколько сантиметров и могут быть остановлены даже листом бумаги. Кроме того, уран-235, который остался в обедненном уране, испускает лишь небольшое количество гамма-излучения с низкой энергией. По данным Всемирной организации здравоохранения, доза облучения от неё будет составлять около 60 процентов от облучения чистым природным ураном той же массы. В человеческом теле в среднем содержится примерно 90 мкг природного урана в результате естественного потребления с водой, пищей и воздухом. В основном уран сосредотачивается в костях, меньшие концентрации — в различных органах и тканях.
тоесть чтобы облучиться от мимо пролетевшего снаряда с ураном это надо
а) побежать в сторону воронки от удара и дышать там над ямкой и то не факт что "поможет"
б) дождаться пока частички урана соберуться с пылью и вдыхать их но и тут не факт что концентрация облучит тебя
с) легче всего купить себе несколько снарядов с обедненным ураном и сидеть на них несколько недель или месяцев вот тогда может быть это даст результат Цитата:
saba:
Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз
Даже когда Вы на улице туалет выкапываете, хоть на чуть чуть фон повышается, а при случае открытых карьеров во много раз
полет на самолете равен как съездить на экскурсию в чернобыль
летчики к 50 годам лысеют большинством
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