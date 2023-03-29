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≡ На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских школьников
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46483
На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских школьников
Отправлено: 29.03.23 - 23:11
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У жительницы областного центра Олеси в школе № 17 учатся два ребенка. В школу можно попасть с трех разных входов, но каждый из них проблемный.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1054
Re: На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских...
Отправлено: 29.03.23 - 23:11
#1
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"Олеся, ваши свиньи нас не интересуют, у нас кх-м "..."
аминь
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
937
На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских школьников
Отправлено: 30.03.23 - 07:30
#2
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Присоединяюсь к автору новости. С подходами к школе и "незаконченным" ремонтом, это просто беспредел какой-то, на который руководство школы никак не реагирует.
Цитата:
Если будете жаловаться, мы вообще этот вход закроем»

Закрыли все дополнительные подходы к школе с сегодняшнего дня, это ведь проще сделать, чем засыпать хотя бы щебнем недоделанные дорожки.
Большая просьба к редакции, обратите пожалуйста внимание акимата на эту проблему, думаю после огласки дело сдвинется. К руководству школы бесполезно обращаться с этим вопросом.

[Исправлено: KOS77, 30.03.2023 - 07:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24378
Re: На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских...
Отправлено: 30.03.23 - 14:50
#3
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У Олеси нет фамилии, у нее просто имя?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
550
Re: На грязь от ворот до школы пожаловалась мама костанайских...
Отправлено: 30.03.23 - 15:49
#4
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Цитата:
111:
У Олеси нет фамилии, у нее просто имя?

У Олеси однозначно есть фамилия. Но для народных новостей мы довольствуемся только именем или ником пользователя. И так заведено давно. Видимо, вы не обращали внимание.
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