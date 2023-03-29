Отправлено: - 15:49

111:

У Олеси нет фамилии, у нее просто имя?

Цитата:У Олеси однозначно есть фамилия. Но для народных новостей мы довольствуемся только именем или ником пользователя. И так заведено давно. Видимо, вы не обращали внимание.