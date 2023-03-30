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≡ Упавшую в колодец собаку спасли благодаря неравнодушному мальчику в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46483
Упавшую в колодец собаку спасли благодаря неравнодушному мальчику в Костанайской области
Отправлено: 30.03.23 - 14:45
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Третьеклассник возвращался домой из школы 29 марта в городе Тобыл и услышал, как скулит собака. Он заглянул в открытый люк и увидел на дне колодца животное. Мальчик, придя домой, сообщил об этом в полицию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24378
Re: Упавшую в колодец собаку спасли благодаря неравнодушному...
Отправлено: 30.03.23 - 14:45
#1
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Музыка такая патриотическая, как будто они людей из под завалов после бомбежки спасали..
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