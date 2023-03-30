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≡ Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46483
Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
Отправлено: 30.03.23 - 14:08
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Кандидатуру Алихана Смаилова, предложенную на пост премьера партией Amanat, сегодня поддержало большинство депутатов Мажилиса. По итогам голосования кандидатуру Смаилова поддержали 82 депутата Мажилиса.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25781
Re: Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
Отправлено: 30.03.23 - 14:08
#1
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А я сильно - переживал.
Думал не назначат... :-o
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1781
Re: Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
Отправлено: 30.03.23 - 14:16
#2
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Ещё один минус в этом мажилисе
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24378
Re: Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
Отправлено: 30.03.23 - 14:42
#3
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Что то я привык к Масимову, даже без понятия теперь, что там за однодневки..
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
276
Re: Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра
Отправлено: 30.03.23 - 16:11
#4
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Зачем выборы так часто проводят? Чтобы депутаты занятыми казались.
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