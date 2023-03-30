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Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли это контрабанду из РФ и спасёт ли фермеров
Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли это контрабанду из РФ и спасёт ли фермеров
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