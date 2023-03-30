Прогноз на 5 дней
ясно+2°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • В, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли это контрабанду из РФ и спасёт ли фермеров
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46483
Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли это контрабанду из РФ и спасёт ли фермеров
Отправлено: 30.03.23 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минсельхоз представил на публичное обсуждение проект приказа о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом. Запрет предлагается ввести на шесть месяцев.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24378
Re: Казахстан намерен ограничить импорт пшеницы. Остановит ли...
Отправлено: 30.03.23 - 14:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С одной стороны правильно, но с другой, зачем делать как простите, утки?
Зачем договор экономический подписывали, или союзный?
Тогда сожгите договор.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS