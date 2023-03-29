"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 29.03.23 - 19:40
С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан. Читать новость
Надо было 30 лет назад сразу менять при образовании нового государства, тогда бы это не так было заметно под суетой 90х. Сейчас же эта темя горяча и трогать ее это больше раскачивать лодку. Согласна, что именно как к государству независимому эти названия улиц уже не имеют отношения, но история одна у нас и мы ее помним, мы рожденные в веке ХХ, здесь еще живы как сторонники так и противники.
nmv85: Надо было 30 лет назад сразу менять при образовании нового государства, тогда бы это не так было заметно под суетой 90х. Сейчас же эта темя горяча и трогать ее это больше раскачивать лодку.
30 лет назад всем плевать было на эти улицы и сейчас было бы плевать если в 2014 году кое кто не стал на этих названиях спекулировать доказывая что везде где есть улицы ленина это наша земля вот и получают ответ
Юджин , а у вас уже чисто российский взгляд на эти вещи. Часто читаю такое на российских сайтах, вы там жили в юртах неумытые, пока не пришли мы и не принесли вам свет цивилизации и обязательно с придыханием"Неблагодарные"
saba: Улица была названа в честь писателя Кемеля Токаева в 90е годы
кто-нибудь этого писателя хоть читал?)) а вот сын читал видимо и в 90ые года занимая должности руководителя мида очень хотел возвеличить его там и памятники ему какие-то недавно установлены так что культ личности отца это не вчерашнее открытие
Он писал про войну, сам служил сержантом, командиром взвода, а улицу назвали по моему земляки. Не надо в запале ненависти к нынешнему президенту отрываться ещё и на отце. Он прожил достойную жизнь и вполне достоин , чтобы его именем назвали улицу в маленьком посёлке.
saba: Он писал про войну, сам служил сержантом, командиром взвода, а улицу назвали по моему земляки. Не надо в запале ненависти к нынешнему президенту отрываться ещё и на отце. Он прожил достойную жизнь и вполне достоин , чтобы его именем назвали улицу в маленьком посёлке.
у меня нет ненависти к президенту только сарказм его отец известен как автор шпионских романов шпионские романы у нас в основном пишут журналисты или писатели сотрудничавшие со спецслужбами а иногда и являющиеся агентами спецслужб (флеминг,форсайт,ле карре,семенов,проханов) так что тут больше вопрос к его деятельности чем к фронтовым подвигам а если брать во внимание кто у него сын то соовсем уж становится подозрительно)
В Челябинске, вообще, не знают наверное что такое переименование - есть и Ленина, и Комсомольский проспект, и улица Комсомольская, И Чичерина, и Тухачевского - да и много другое. Зачем так говорить, если точно не знает? Цитата:
abaika95: где в москве проспект горького?
Ей вернули историческое название. Других примеров нет, как я понимаю? Ну нет в России таких массовых переименований улиц с советскими названиями и заявление того товарища - пустой звук. Возможно, в эпоху Ельцина оно бы было.
Victor Yang: Ей вернули историческое название. Других примеров нет, как я понимаю?
к тому и вопрос в широком формате не только улиц Волгограду историческое название царицын не вернули почему то? памятник дзержинскому снесли от чего так? огромному проспекту горького который был построен при ссср который ну никак уже не относится к той мелкой тверской зачем то дали названия тверская станции метро переименовали к чему? они какое отношение имеют к царской россии? станция метро китай-город ? ленинград почему переименовали в сбп а не в Петроград? где историчность?
Victor Yang: Это нужно либералов-ельцинцев спрашивать.
у вас его прямой ставленник сейчас у власти вот и спросите
дело ведь в идеологически-логической последовательности если россия ставит из себя исторического наследника ссср (без коммунистической идеологии) то вопросов нет верните памятник одному из основателей ссср дзержинскому верните станциям метро исторические названия (современная россия к тому сталинскому метро не имеет отношения) городам верните названия,улицам построенным и реконструированным при ссср нет вернули какие-то полуцарские полу фиг пойми какие названия и теперь у них станция метро китай-город в метро имени ленина в городе герое москва где в центре города лежит мумия ленина, мавзолей которого стыдливо прячут под драпировкой во время парада победы на 9 мая который принимает полковник кгб отказавшийся от службы в кгб и ушедший работать в мэрию и крестящийся на всех православных праздниках в церкви (полковник кгб!!) а в это время по телику крутят современные фильмы о войне где советский солдат с гордостью жмет руку офицеру сс как достойному противнику в то время когда идет военная операция в украине из за того что там нацисты и ссовские недобитки а советский фильм "в бой идут одни старики" снятый украинским режиссером стыдливо показывают поздно ночью и то после требования зрителей вернуть его в сетку вещания маразм!!! маразм!!!
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