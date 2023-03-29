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≡ "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46478
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 29.03.23 - 19:40
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С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
128
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:27
#45
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Надо было 30 лет назад сразу менять при образовании нового государства, тогда бы это не так было заметно под суетой 90х. Сейчас же эта темя горяча и трогать ее это больше раскачивать лодку. Согласна, что именно как к государству независимому эти названия улиц уже не имеют отношения, но история одна у нас и мы ее помним, мы рожденные в веке ХХ, здесь еще живы как сторонники так и противники.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13607
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 10:31
#46
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Цитата:
nmv85:
Надо было 30 лет назад сразу менять при образовании нового государства, тогда бы это не так было заметно под суетой 90х. Сейчас же эта темя горяча и трогать ее это больше раскачивать лодку.

30 лет назад всем плевать было на эти улицы
и сейчас было бы плевать если в 2014 году кое кто не стал на этих названиях спекулировать доказывая что везде где есть улицы ленина это наша земля
вот и получают ответ
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1775
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:35
#47
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Цитата:
abaika95:
Возвеличивать отца) Цитата:

Улица была названа в честь писателя Кемеля Токаева в 90е годы
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1775
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:39
#48
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Цитата:
yudjin:
Неблагодарность.

Юджин , а у вас уже чисто российский взгляд на эти вещи. Часто читаю такое на российских сайтах, вы там жили в юртах неумытые, пока не пришли мы и не принесли вам свет цивилизации и обязательно с придыханием"Неблагодарные"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13607
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 10:40
#49
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Цитата:
saba:
Улица была названа в честь писателя Кемеля Токаева в 90е годы

кто-нибудь этого писателя хоть читал?))
а вот сын читал видимо и в 90ые года занимая должности руководителя мида очень хотел возвеличить его
там и памятники ему какие-то недавно установлены так что культ личности отца это не вчерашнее открытие
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1775
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:44
#50
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Цитата:
Victor Yang:
Интересно, а это какую Россию он имеет ввиду?

Самый яркий пример и причём по соседству переименование Свердловска в Екатеринбург
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1775
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:49
#51
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Цитата:
abaika95:
кто-нибудь этого писателя хоть читал?))

Он писал про войну, сам служил сержантом, командиром взвода, а улицу назвали по моему земляки. Не надо в запале ненависти к нынешнему президенту отрываться ещё и на отце. Он прожил достойную жизнь и вполне достоин , чтобы его именем назвали улицу в маленьком посёлке.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1775
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 10:51
#52
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Прошу прощения улица в честь его отца есть ещё и в Шымкенте, но названию более 30 лет, погуглил на всякий случай.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
56
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 10:54
#53
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А зачем врать? В России ничего не переименовали....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13607
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 10:55
#54
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Цитата:
saba:
Он писал про войну, сам служил сержантом, командиром взвода, а улицу назвали по моему земляки. Не надо в запале ненависти к нынешнему президенту отрываться ещё и на отце. Он прожил достойную жизнь и вполне достоин , чтобы его именем назвали улицу в маленьком посёлке.

у меня нет ненависти к президенту только сарказм
его отец известен как автор шпионских романов
шпионские романы у нас в основном пишут журналисты или писатели сотрудничавшие со спецслужбами а иногда и являющиеся агентами спецслужб (флеминг,форсайт,ле карре,семенов,проханов)
так что тут больше вопрос к его деятельности чем к фронтовым подвигам
а если брать во внимание кто у него сын то соовсем уж становится подозрительно)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15619
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 10:58
#55
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Цитата:
saba:
Самый яркий пример и причём по соседству переименование Свердловска в Екатеринбург

Речь же не про города.
Цитата:
Даже в России улицы со старыми революционными названиями переименованы.

Источник:

В Челябинске, вообще, не знают наверное что такое переименование - есть и Ленина, и Комсомольский проспект, и улица Комсомольская, И Чичерина, и Тухачевского - да и много другое. Зачем так говорить, если точно не знает?
Цитата:
abaika95: где в москве проспект горького?

Ей вернули историческое название. Других примеров нет, как я понимаю? Ну нет в России таких массовых переименований улиц с советскими названиями и заявление того товарища - пустой звук. Возможно, в эпоху Ельцина оно бы было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13607
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 11:05
#56
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Цитата:
Victor Yang:
Ей вернули историческое название. Других примеров нет, как я понимаю?

к тому и вопрос в широком формате не только улиц
Волгограду историческое название царицын не вернули почему то?
памятник дзержинскому снесли от чего так?
огромному проспекту горького который был построен при ссср который ну никак уже не относится к той мелкой тверской зачем то дали названия тверская
станции метро переименовали к чему? они какое отношение имеют к царской россии? станция метро китай-город ?
ленинград почему переименовали в сбп а не в Петроград? где историчность?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15619
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 11:07
#57
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Цитата:
abaika95:
от чего так?

Это нужно либералов-ельцинцев спрашивать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13607
"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 30.03.23 - 11:20
#58
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Цитата:
Victor Yang:
Это нужно либералов-ельцинцев спрашивать.

у вас его прямой ставленник сейчас у власти вот и спросите

дело ведь в идеологически-логической последовательности
если россия ставит из себя исторического наследника ссср (без коммунистической идеологии) то вопросов нет
верните памятник одному из основателей ссср дзержинскому
верните станциям метро исторические названия (современная россия к тому сталинскому метро не имеет отношения)
городам верните названия,улицам построенным и реконструированным при ссср
нет
вернули какие-то полуцарские полу фиг пойми какие названия
и теперь у них станция метро китай-город в метро имени ленина в городе герое москва где в центре города лежит мумия ленина, мавзолей которого стыдливо прячут под драпировкой во время парада победы на 9 мая который принимает полковник кгб отказавшийся от службы в кгб и ушедший работать в мэрию и крестящийся на всех православных праздниках в церкви (полковник кгб!!) а в это время по телику крутят современные фильмы о войне где советский солдат с гордостью жмет руку офицеру сс как достойному противнику в то время когда идет военная операция в украине из за того что там нацисты и ссовские недобитки а советский фильм "в бой идут одни старики" снятый украинским режиссером стыдливо показывают поздно ночью и то после требования зрителей вернуть его в сетку вещания
маразм!!! маразм!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4107
Re: "Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать...
Отправлено: 30.03.23 - 12:51
#59
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Цитата:
111:
Вся проблема сегодня в них.


И как только последний коммунист на этой земле уйдёт в небытие: - жизнь, в частности, в Казахстане сразу наладиться ??
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