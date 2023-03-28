Отправлено: - 20:43

Skeptic:

Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.

Skeptic:

Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.

Цитата:От снарядов с обедненным ураном нет заражения территорииесть только пагубное влияние для самого экипажаамериканцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядамино эффективность их по уничтожению танков противника чудовищнаяЦитата:россия напала на украинуно сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?