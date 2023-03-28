Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:31
Цитата:
Тем хуже для них.
Эл-починно:
они так и будут уверены
они так и будут уверены
Тем хуже для них.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:43
Цитата:
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?
Skeptic:
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
Skeptic:
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 21:24
Цитата:
Тяжелый вопрос.
При котором выясняется, что те, кто против помощи защищающейся стране, выглядит пособником фашистов нацисткой Германии..
Которых Сталин объявил неблагонадежными и отправил в Казахстан, то есть зачем то спас их..
abaika95:
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
Тяжелый вопрос.
При котором выясняется, что те, кто против помощи защищающейся стране, выглядит пособником фашистов нацисткой Германии..
Которых Сталин объявил неблагонадежными и отправил в Казахстан, то есть зачем то спас их..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 18:45
Цитата:
Тяжело жить с пустой головой, но хорошо с полной уверенностью в своей правоте. Умный всегда сомневается. дурак никогда. Это я Вам, от тех , кто не видит дальше собственного носа.
Эл-починно:
Они дальше носа своего не видят
Они дальше носа своего не видят
Тяжело жить с пустой головой, но хорошо с полной уверенностью в своей правоте. Умный всегда сомневается. дурак никогда. Это я Вам, от тех , кто не видит дальше собственного носа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 23:44
как же ж хорошооо с шашлычком....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 23:50
Цитата:
Сочувствую!
saba:
Тяжело жить с пустой головой
Тяжело жить с пустой головой
Сочувствую!
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.03.23
- Сообщений:
- 18
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 00:19
Цитата:
Он обогошает почву полезными микроилиментами
Это удобрение
abaika95:
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
Он обогошает почву полезными микроилиментами
Это удобрение
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 08:51
Цитата:
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным? Или американцы от чего-то другого переболели, а не от воздействия обеднённого урана?
abaika95: От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории есть только пагубное влияние для самого экипажа американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным? Или американцы от чего-то другого переболели, а не от воздействия обеднённого урана?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:02
Цитата:
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие..
Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики..
Эх Россия матушка..
Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
abaika95:
снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие..
Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики..
Эх Россия матушка..
Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:04
Цитата:
Быстрее оккупанты испарятся с Украины.
Если так боятся..
Пусть выведут свои танки и остальное..
Сыкымы:
уран куда-то испаряется из снаряда
уран куда-то испаряется из снаряда
Быстрее оккупанты испарятся с Украины.
Если так боятся..
Пусть выведут свои танки и остальное..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:08
Цитата:
Ога.
И снаряд сделать как перьевую подушку, чтоб не убивал..
А что, только российские снаряды должны убивать?
А еще боевые комары, грязные бомбы, крысы с лабораторий..
Вот только интересно, как они различают хороших и плохих славян?
Сыкымы:
из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным
из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным
Ога.
И снаряд сделать как перьевую подушку, чтоб не убивал..
А что, только российские снаряды должны убивать?
А еще боевые комары, грязные бомбы, крысы с лабораторий..
Вот только интересно, как они различают хороших и плохих славян?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:16
Цитата:
Речь об этом, если что:
Цитата:
111:
А что, только российские снаряды должны убивать?
А что, только российские снаряды должны убивать?
Речь об этом, если что:
Цитата:
abaika95:
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:50
Цитата:
Там ещё вопросительный знак был
Т.е., это я у Абайки спросил, как необеднённый уран НЕ заражает территорию, на которую упал такой снаряд.
111:
Цитата: Сыкымы: из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным Ога.
Цитата: Сыкымы: из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным Ога.
Там ещё вопросительный знак был
Т.е., это я у Абайки спросил, как необеднённый уран НЕ заражает территорию, на которую упал такой снаряд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 10:29
Цитата:
он обедненный
вы вкурсе что это такое?
на аэс люди работают как?
правильно в условиях повышенной вредности т.к. взаимодействуют с урановым топливом
так и танкист в танке взаимодействует он сидит яйцами на этих снарядах буквально
не факт что это вредно но американские ветераны жаловались
после выстрела кинетическая энергия вольфрамового наконечника прожигает броню вражеского танка и затем взрывается внутри убивая вражеский экипаж
вредности от этих снарядов уже нет либо она минимальна кроме убойной энергииЦитата:
надо быть объективным
в Украине такие же чудовищные потери как и у россии
по 150-200 тыс человек с обоих сторон
но от украины гибнут молодые здоровые парни
а от россии зеки и люмпены из деревень
сейчас начнут призывать городской планктон из россии-массы станет больше даже на танках 50ых годов они толпой просто перевесят
Сыкымы:
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным?
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным?
он обедненный
вы вкурсе что это такое?
на аэс люди работают как?
правильно в условиях повышенной вредности т.к. взаимодействуют с урановым топливом
так и танкист в танке взаимодействует он сидит яйцами на этих снарядах буквально
не факт что это вредно но американские ветераны жаловались
после выстрела кинетическая энергия вольфрамового наконечника прожигает броню вражеского танка и затем взрывается внутри убивая вражеский экипаж
вредности от этих снарядов уже нет либо она минимальна кроме убойной энергииЦитата:
111:
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие.. Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики.. Эх Россия матушка.. Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие.. Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики.. Эх Россия матушка.. Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
надо быть объективным
в Украине такие же чудовищные потери как и у россии
по 150-200 тыс человек с обоих сторон
но от украины гибнут молодые здоровые парни
а от россии зеки и люмпены из деревень
сейчас начнут призывать городской планктон из россии-массы станет больше даже на танках 50ых годов они толпой просто перевесят
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 10:57
Цитата:
Клинический случай, увы
Эл-починно:
Сочувствую
Сочувствую
Клинический случай, увы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать