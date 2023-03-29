Отправлено: - 10:31

nmv85:

Надо было 30 лет назад сразу менять при образовании нового государства, тогда бы это не так было заметно под суетой 90х. Сейчас же эта темя горяча и трогать ее это больше раскачивать лодку.

Цитата:30 лет назад всем плевать было на эти улицыи сейчас было бы плевать если в 2014 году кое кто не стал на этих названиях спекулировать доказывая что везде где есть улицы ленина это наша землявот и получают ответ