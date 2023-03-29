maxsaf: И из за этого все россияне должны начать волноваться?
россияне давно уже вроде волнуються с года так 1991 все их тревожит американская угроза а пригожинский слив просто симптом агааа!!! за нами следят!! сноуден был прав! в телик подглядывают собаки! вас устраивает глобальная слежка за всеми? вы же вроде как еще ближе к этому эпицентру информационного зла находитесь значит под ударом)
maxsaf: Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
А бороться с системой? Че зря матрицу смотрите сутками?) Свесить лапки и ждать пока большой брат наступит? Цитата:
maxsaf: Угроза всему человечеству»: Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4
Эти то что-то знают)) Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети через которые уже дипломы пишут В 19 веке уже была одна война людей против машин Луддизм называлась Теперь нас ждёт война против ИИ
maxsaf: Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести) Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест тыц
не думаю что дизайнеры из силиконовой долины пойдут улицы мести там улиц не хватит и 300 миллионов человек тоже)) скорее они сожгут пару центров разработки ИИ) Цитата:
maxsaf: Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции
не вы сторонник свалить и нудить чем бороться) Цитата:
maxsaf: Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.
электроэнергию можно увеличить людей же потерявших работу деть будет уже некуда переизбыток свободных рук это нагрузка на правительство любой страны которой придется либо начинать войну либо великую стройку все выбирают всегда войну) Цитата:
maxsaf: Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7% И автоматизирует до четверти рабочих мест в развитых странах
а четверть рабочих куда денутся? улетят на марс? и да мне кажется если вас сократить и весь ваш отдел индусов так как вашу работу будет делать ИИ то вам плевать уже будет повысился там ввп или нет доходы потекут в карманы магнатов и олигархов в первую очередь а вы за бортом)
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