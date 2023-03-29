Отправлено: - 20:16

abaika95:

чтобы их сообщения не читали подлые американские црушники и вообще ни чьи не читали)

Цитата:Россиянам наоборот выгодно, чтобы их читали американцы, а не свои. От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут