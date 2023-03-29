Отправлено: - 18:33

Victor Yang:

Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.

[Исправлено: saba, 29.03.2023 - 18:34]

Цитата:Интересно в один конец, это просто поделить на 2 или дороже будет?