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≡ От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46477
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
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О возобновлении прямых рейсов из Костаная в Москву авиакомпанией "Россия" "НГ" на этой неделе сообщили директор костанайского аэропорта Юрий Ким. Первый вылет из Костаная в Шереметьево запланирован на 30 апреля.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15616
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
#1
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Цитата:
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва

Источник:

Цитата:
Билет на одного пассажира с вылетом 30 апреля в Москву и возвратом в Костанай 3 мая будет стоить 120 680 тенге

Источник:

Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1051
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
#2
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Я лучше из Челябинска, надежнее и дешевле!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1769
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:32
#3
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Цитата:
Дантист:
надежнее и дешевле

В чём большая надёжность и там и здесь российский перевозчик. В своём стремлении высказать недоверие всему казахстанскому, высказать ему своё так сказать"фе", обращайте внимание пожалуйста на нюансы.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1769
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:33
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.

Интересно в один конец, это просто поделить на 2 или дороже будет?

[Исправлено: saba, 29.03.2023 - 18:34]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1054
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:41
#5
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Цитата:
В TransAvia добавили, что ближе к дате вылета билеты будут дороже, летние перелеты в Москву также могут подорожать. Источник:

летайте сами трансавиа
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1746
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:51
#6
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Что то действительно заоблачные цены. Для стран, где и рабочая сила дешевле, чем в Европе и полезных ископаемых в избытке. Я со Штутгарта до Гран Канарии от 171 еврика - туда и обратно могу слетать. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1769
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:55
#7
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Цитата:
electro:
летайте сами трансавиа

Ну это компания по продаже билетов, они всегда будут так говорить. Авиакомпания по моему "Россия", раньше так говорили. Что касается удорожания не удивлюсь, да и мне кажется частота рейсов большая. Сейчас не такие уже тесные связи с Москвой, как раньше, другое дело Челябинск, но туда самолёт наверное нерентабельно.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1636
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 19:15
#8
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Спасибо, но мы через Баландино. Возможно даже Кольцово.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13598
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 19:54
#9
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Цитата:
Дантист:
Я лучше из Челябинска, надежнее и дешевле!

дешевле в 2 раза
но не надежнее
во первых автобус туда обратно
во вторых внутренние перелеты опаснее чем межгосударственные
в третьих время затраченное в 3 раза дольше
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5984
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 20:36
#10
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во вторых внутренние перелеты опаснее чем межгосударственные
Обоснуйте пожалуйста, возможно вы из них и знаете закулисье, если правда, то учтем ваши выводы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24372
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 21:18
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Я со Штутгарта до Гран Канарии от 171 еврика - туда и обратно могу слетать.

Ну и танки ваши быстро прилетели, и совсем недорого на самолетах..
Что то не получилось вас оставить без керосина смотрю..
Профайл
О
§ Останакул
(Пользователи)
Регистрация:
24.03.23
Сообщений:
18
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 30.03.23 - 00:11
#12
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Это полтора барана.
Дорого.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12109
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 30.03.23 - 08:58
#13
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На сегодня это нормальная цена. Люди в астыкжане на такую сумму полную тележку всякой дребедени набирают. Всем советую хоть разок с летать. Там много чего можно посмотреть, каждый для себя найдёт по душе куда сходить. В театр, музей или блошиный рынок например)
Лично я специально гонял на выставку авиации МАКС в Жуковском. Можно детей сводить в океанариум. И тд.
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