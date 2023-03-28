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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:31
Цитата:
Тем хуже для них.
Эл-починно:
они так и будут уверены
они так и будут уверены
Тем хуже для них.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13598
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 20:43
Цитата:
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?
Skeptic:
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
Эффективность та же, только нет радиоактивного заражения территории после их применения.
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
есть только пагубное влияние для самого экипажа
американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
но эффективность их по уничтожению танков противника чудовищная
Цитата:
Skeptic:
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
Ибо, если оставить поклонников НАТО и сторонников продолжения войны (а сторонники Украины и есть сторонники продолжения войны), они будут уверены в своей правоте и победе. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Они должны знать, что правда не на их стороне. И должны быть готовыми к признанию своей неправоты.
россия напала на украину
но сторонники войны те кто помогает Украине оружием)))
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
ведь надо было просто бросить сталинский режим на съедение гитлеру по вашей логике?
и пусть бы тут острейх был? тянет ли это на реабилитацию нацизма? ведь вы сущностно доказываете что сопротивлятся оккупантам нельзя надо лапки свесить и пили бы сейчас баварское так?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.03.23 - 21:24
Цитата:
Тяжелый вопрос.
При котором выясняется, что те, кто против помощи защищающейся стране, выглядит пособником фашистов нацисткой Германии..
Которых Сталин объявил неблагонадежными и отправил в Казахстан, то есть зачем то спас их..
abaika95:
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
скажите а сша который помогал ссср во время войны это тоже сторонник войны?
Тяжелый вопрос.
При котором выясняется, что те, кто против помощи защищающейся стране, выглядит пособником фашистов нацисткой Германии..
Которых Сталин объявил неблагонадежными и отправил в Казахстан, то есть зачем то спас их..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 18:45
Цитата:
Тяжело жить с пустой головой, но хорошо с полной уверенностью в своей правоте. Умный всегда сомневается. дурак никогда. Это я Вам, от тех , кто не видит дальше собственного носа.
Эл-починно:
Они дальше носа своего не видят
Они дальше носа своего не видят
Тяжело жить с пустой головой, но хорошо с полной уверенностью в своей правоте. Умный всегда сомневается. дурак никогда. Это я Вам, от тех , кто не видит дальше собственного носа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1054
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 23:44
как же ж хорошооо с шашлычком....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.03.23 - 23:50
Цитата:
Сочувствую!
saba:
Тяжело жить с пустой головой
Тяжело жить с пустой головой
Сочувствую!
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.03.23
- Сообщений:
- 18
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 00:19
Цитата:
Он обогошает почву полезными микроилиментами
Это удобрение
abaika95:
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
Он обогошает почву полезными микроилиментами
Это удобрение
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1476
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 08:51
Цитата:
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным? Или американцы от чего-то другого переболели, а не от воздействия обеднённого урана?
abaika95: От снарядов с обедненным ураном нет заражения территории есть только пагубное влияние для самого экипажа американцы ветераны ирака жаловались что переболели все различными болезнями после взаимодействия в танке с этими снарядами
Хммм, интересное умозаключение. Т.е., уран куда-то испаряется из снаряда после выстрела или как-то становится нерадиоактивным? Или американцы от чего-то другого переболели, а не от воздействия обеднённого урана?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:02
Цитата:
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие..
Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики..
Эх Россия матушка..
Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
abaika95:
снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
снарядов с обедненным ураном нет заражения территории
Украина и без этих снарядов одним ногтем раздавила армию России, и сегодня от нее то, что осталось, вызывает лишь жалкое сочувствие..
Бтр-50, танки Т-54, где начнут скоро пачками гибнуть мобики..
Эх Россия матушка..
Даже современные унитазы теперь не поставляют туда..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.03.23 - 09:04
Цитата:
Быстрее оккупанты испарятся с Украины.
Если так боятся..
Пусть выведут свои танки и остальное..
Сыкымы:
уран куда-то испаряется из снаряда
уран куда-то испаряется из снаряда
Быстрее оккупанты испарятся с Украины.
Если так боятся..
Пусть выведут свои танки и остальное..
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