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111: А воевали наши предки, мой дед не хуже других. И он был Героем. У вас кто то воевал, что вы так прикрываетесь ВОВ?

Мои деды и бабушки приехали в Казахстан на целину. Они ехали не за легкой жизнью, и все были простыми работягами, ухаживали за скотом, трудились на фабриках, а дети их строили город. И как их потомку, мне не режет глаз, например, Комсомольский проспект.Понятно, что Ленина и Дзержинского фигуры спорные. И скорее есть смысл в переименовании.Но спорные и ваши методы. Была у нас улица Гагарина. Первый человек с планеты Земля в космосе. Полетевший в космос из казахстанских степей, с космодрома Байнокур. И Казахстан был когда-то частью этой страны, которая отправила человека в космос. И даже через сто тысяч лет, когда человек полетит к друим звездам, будут знать имякосмонавта землянина. И вот взяли и никого не спросили из простых людей, переименовали в Назарбаева. При жизни еще. А потом выяснилось, что не такой и достойный человек этот первый президент, и стали все другие названия возвращать. Спрашивается, зачем тогда приняли решение. Почему все делается на уровне кабинетов, а людей не спрашивают?Цитата:У каждого второго или третьего кто-то воевал.Один старший брат моего деда вернулся с войны без руки, другой погиб.У отчима отца его отец тоже погиб рядовым.То была страшная война, и победа в ней только их заслуга, и других ветеранов и погибших.