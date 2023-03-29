Отправлено: - 07:30

Если будете жаловаться, мы вообще этот вход закроем»

[Исправлено: KOS77, 30.03.2023 - 07:38]

Присоединяюсь к автору новости. С подходами к школе и "незаконченным" ремонтом, это просто беспредел какой-то, на который руководство школы никак не реагирует.Цитата:Закрыли все дополнительные подходы к школе с сегодняшнего дня, это ведь проще сделать, чем засыпать хотя бы щебнем недоделанные дорожки.Большая просьба к редакции, обратите пожалуйста внимание акимата на эту проблему, думаю после огласки дело сдвинется. К руководству школы бесполезно обращаться с этим вопросом.