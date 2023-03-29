Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Вечная жизнь 2.0
Вечная жизнь 2.0
Куратор темы: maxsaf
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:16
Цитата:
Россиянам наоборот выгодно, чтобы их читали американцы, а не свои. От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут
abaika95:
чтобы их сообщения не читали подлые американские црушники и вообще ни чьи не читали)
чтобы их сообщения не читали подлые американские црушники и вообще ни чьи не читали)
Россиянам наоборот выгодно, чтобы их читали американцы, а не свои. От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13598
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:18
Цитата:
пригожина же вот слили
мелочь а не приятно
теперь весь шоубиз возненавидит америку что даже не дают поболтать спокойно))
maxsaf:
От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут
От своих может прилететь не хило, а амеры мелочью заниматься не станут
пригожина же вот слили
мелочь а не приятно
теперь весь шоубиз возненавидит америку что даже не дают поболтать спокойно))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:22
Цитата:
И из за этого все россияне должны начать волноваться?
abaika95:
пригожина же вот слили
пригожина же вот слили
И из за этого все россияне должны начать волноваться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13598
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:27
Цитата:
россияне давно уже вроде волнуються
с года так 1991
все их тревожит американская угроза
а пригожинский слив просто симптом
агааа!!! за нами следят!! сноуден был прав! в телик подглядывают собаки!
вас устраивает глобальная слежка за всеми? вы же вроде как еще ближе к этому эпицентру информационного зла находитесь значит под ударом)
maxsaf:
И из за этого все россияне должны начать волноваться?
И из за этого все россияне должны начать волноваться?
россияне давно уже вроде волнуються
с года так 1991
все их тревожит американская угроза
а пригожинский слив просто симптом
агааа!!! за нами следят!! сноуден был прав! в телик подглядывают собаки!
вас устраивает глобальная слежка за всеми? вы же вроде как еще ближе к этому эпицентру информационного зла находитесь значит под ударом)
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 20:43
Цитата:
Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
abaika95:
вас устраивает глобальная слежка за всеми?
вас устраивает глобальная слежка за всеми?
Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13598
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:10
Цитата:
А бороться с системой? Че зря матрицу смотрите сутками?)
Свесить лапки и ждать пока большой брат наступит?
Цитата:
Эти то что-то знают))
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети через которые уже дипломы пишут
В 19 веке уже была одна война людей против машин
Луддизм называлась
Теперь нас ждёт война против ИИ
maxsaf:
Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
Ну не будет глобальной - будет локальная. Какая мне разница?
А бороться с системой? Че зря матрицу смотрите сутками?)
Свесить лапки и ждать пока большой брат наступит?
Цитата:
maxsaf:
Угроза всему человечеству»: Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4
Угроза всему человечеству»: Маск, Возняк и более 1000 экспертов призвали остановить обучение нейросетей, превосходящих GPT-4
Эти то что-то знают))
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети через которые уже дипломы пишут
В 19 веке уже была одна война людей против машин
Луддизм называлась
Теперь нас ждёт война против ИИ
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:17
Цитата:
Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести)
Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест
тыц
abaika95:
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети
Завтра журналисты,писатели,художники,дизайнеры,планировщики,сммщики,корректоры,редакторы,копирайтеры,чертежники станут не нужны когда есть нейросети
Ну ниче, переучатся. Должен же кто-то и улицы мести)
Цифра дня: искусственный интеллект скоро ликвидирует 300 миллионов рабочих мест
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:19
Цитата:
Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции))
abaika95:
А бороться с системой?
А бороться с системой?
Не, это не про меня. Я сторонник эволюции, а не революции))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 21:23
Цитата:
Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.
abaika95:
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству
Нейросети это миллиардные если не больше убытки человечеству
Криптовалюты - это многомиллиардные убытки, а не ИИ. На крипто майнинг расходуется 10% всей электроэнергии в мире.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать