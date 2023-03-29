"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 29.03.23 - 19:40
С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан. Читать новость
Чеслава Квока (Czeslawa Kwoka) польская девочка, 14 лет.Умерла в лагере смерти Освенцим 18 февраля 1943 года от инъекции фенола в сердце. Незадолго до казни ее сфотографировал заключенный Вилем Брассе, который давал показания против палача Чеславы — нацистки, ударившей её по лицу, незадолго до фото, о чем свидетельствует гематома на губе.Все, что мы видим, — это лицо испуганного ребенка, которая потеряла свою мать несколько дней назад. Она была одной из примерно 250 000 несовершеннолетних детей, казненных в Освенциме–Биркенау.
Мои деды и бабушки приехали в Казахстан на целину. Они ехали не за легкой жизнью, и все были простыми работягами, ухаживали за скотом, трудились на фабриках, а дети их строили город. И как их потомку, мне не режет глаз, например, Комсомольский проспект.
Понятно, что Ленина и Дзержинского фигуры спорные. И скорее есть смысл в переименовании.
Но спорные и ваши методы. Была у нас улица Гагарина. Первый человек с планеты Земля в космосе. Полетевший в космос из казахстанских степей, с космодрома Байнокур. И Казахстан был когда-то частью этой страны, которая отправила человека в космос. И даже через сто тысяч лет, когда человек полетит к друим звездам, будут знать имя первого космонавта землянина. И вот взяли и никого не спросили из простых людей, переименовали в Назарбаева. При жизни еще. А потом выяснилось, что не такой и достойный человек этот первый президент, и стали все другие названия возвращать. Спрашивается, зачем тогда приняли решение. Почему все делается на уровне кабинетов, а людей не спрашивают?
Цитата:
111: А воевали наши предки, мой дед не хуже других. И он был Героем. У вас кто то воевал, что вы так прикрываетесь ВОВ?
У каждого второго или третьего кто-то воевал. Один старший брат моего деда вернулся с войны без руки, другой погиб. У отчима отца его отец тоже погиб рядовым. То была страшная война, и победа в ней только их заслуга, и других ветеранов и погибших.
Muad Dib: , и победа в ней только их заслуга, и других ветеранов и погибших.
Вот именно, нельзя во все дырки вставлять это, мол деды воевали и тд, выиграли войну. Они свою страну спасли, мы продали. Так зачем же нам теперь названия Гагарина и Назарбаева? Уверен, Назарбаева тоже в скором времени, названий не будет. Когда люди захотят совсем избавиться от коммунистов, поняв, что вера в коммунизм, как и в постройку СССР номер 2, что сегодня пытается делать Подозреваемый, это путь в никуда..
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