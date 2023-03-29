Отправлено: - 20:58

сайлау курманов:

Дорогой Марат! Я в глубоком заблуждении, вы в самом деле так думаете или пишите чтоб разогреть публику своими кривлянием, вам ведь платят. Исповедуйтесь пожалуйста мне, я с вас денег не возьму, пойму и прощу

таноми52:

Кое-что действительно надо бы почистить, переименовать...

таноми52:

Но ведь только дай волю этим пресловутым ономастическим комиссиям и переименуют ВСЁ, что связано с русскоязычием,Советской властью, индустриализацией, поднятием целины и т.п., и т.д. С целью умалить горы и возвысить степь!

Цитата:Дорогой СергейИсповедоваться человеку кто тут из себя строит рудненского продователя алкоголя малолеткам это такое себе решение даже по меркам МаратовА по теме переименования любимых вами улиц я выскзывался вышеЕсли вам плохо платят за отстаивания оных это не мои проблемыЦитата:ПрогрессЧто к примеру? Цитата:Вроде как русские не с гор сюда спустились ну да ладноПерекосы всегда были и будутЭто не значит что надо лапки свесить и ждать пока само рассосетсяНе рассосется