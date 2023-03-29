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Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с Россией
Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с Россией
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