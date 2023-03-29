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≡ Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с Россией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46476
Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с Россией
Отправлено: 29.03.23 - 21:56
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Автомобильный пункт пропуска "Желкуар" на границе с Россией временно закрыли в Костанайской области из-за паводка. Водителям транспортных средств рекомендовали скорректировать свои маршруты.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1732
Re: Пункт пропуска временно закрыли на границе Казахстана с...
Отправлено: 29.03.23 - 21:56
#1
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29.03. 23 Aiet-RF tas zholy zhabyk. Trassany 0-3 km su basu 29.03.23 Trassa Aiet-gr.RF zakryta. Pereliv cherez trassu Aiet-gr.RF 0-3 km
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