"Вопрос щепетильный" - Предложение переименовать улицы в Рудном прокомментировал и. о. акима города
Отправлено: 29.03.23 - 19:40
С инициативой сегодня, 29 марта, выступил Арман УМИРЗАХОВ. На встрече и. о. акима Рудного Виктора ИОНЕНКО с населением он зачитал обращение, под которым, по его словам, подписались более 100 горожан. Читать новость
сайлау курманов: Дорогой Марат! Я в глубоком заблуждении, вы в самом деле так думаете или пишите чтоб разогреть публику своими кривлянием, вам ведь платят. Исповедуйтесь пожалуйста мне, я с вас денег не возьму, пойму и прощу
Дорогой Сергей Исповедоваться человеку кто тут из себя строит рудненского продователя алкоголя малолеткам это такое себе решение даже по меркам Маратов А по теме переименования любимых вами улиц я выскзывался выше Если вам плохо платят за отстаивания оных это не мои проблемы
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таноми52: Кое-что действительно надо бы почистить, переименовать...
Прогресс Что к примеру? Цитата:
таноми52: Но ведь только дай волю этим пресловутым ономастическим комиссиям и переименуют ВСЁ, что связано с русскоязычием,Советской властью, индустриализацией, поднятием целины и т.п., и т.д. С целью умалить горы и возвысить степь!
Вроде как русские не с гор сюда спустились ну да ладно Перекосы всегда были и будут Это не значит что надо лапки свесить и ждать пока само рассосется Не рассосется
ACROS: Вроде где то на юге назвали что то в честь его отца: - учёным вроде был его папа.
Первая ласточка Возвеличивать отца) Цитата:
maxsaf: А зачем? Чтобы через несколько лет снова переименовать? Ну есть же нейтральные названия, деревья там, цветочки. Номера на худой конец, 1-я стрит, главная стрит и т.д. Нейтральные названия надо давать.
Дали нейтральное название к примеру Северо казахстанская область Соседи давай вопить Говорят наша эта область раз не названа никак на местном Вот вам карты вот вам архивы где черному по белому написано север казакской степи захватили наши войска!! Ну раз там такая детская аргументация то и ответ должен быть аналогичный Вот область есильская где там на ваших картах чё? Опять вопли))
ACROS: деды многих моих знакомых работали на стройке
Меня всегда поражает, когда казахские националисты, пусть даже в хорошем смысле этого слова, охаивая советский период истории Казахстана, забывают о громадных достижениях, а в ВОВ и подвигах, самих казахов, их участии в становлении, развитии этой уникальной страны - СССР. (О которой историки ещё напишут тысячи диссертаций и статей, и которая, уж во всяком случае, не была недогосударством, недодержавой, чем-то слабым в ряду других государств мира) Тем самым обедняя и умаляя историю и самой РК: как будто эта история состоит из периода кочевья, а потом сразу 91 год - независимость и суверенитет!
таноми52: советский период истории Казахстана, забывают о громадных достижениях, а в ВОВ и подвигах,
То есть забыть как массово убили в 20х, 30х несколько миллионов, заморив голодом и просто перерезав их? Вы это армянам скажите, чтоб они забыли геноцид или евреям и узнаете много интересного о себе.. А воевали наши предки, мой дед не хуже других. И он был Героем. У вас кто то воевал, что вы так прикрываетесь ВОВ?
Многие улицы в Рудном имеют советские имена, утратившие историческую ценность, - зачитал обращение на казахском языке Умирзахов/// Историческая ценность этих названий уже хотя бы в том, что улицы так назвали те, кто их строил, а не собирал подписи, проживая в городе без году неделя.В данной ситуации очень в щекотливое положение ставят господина Ионенко.
Вот понаедут такие из разграбленных за 30 лет аулов и давай свой традиционный набор из десятка слов пропихивать. Как-будто сразу после смены табличек и мусор исчезнет из города, и теплотрасса сама собой отремонтируется, и улицы в асфальт закатаются, а по бокам зазеленеют. Скудоумие. Вместо того, чтобы благодарить то время и тех людей, которые построили это всё... ССГПО, дома, школы, дороги.... ту же теплотрассу, которая спустя 30 лет бездействия начала рушиться... Неблагодарность.
yudjin: Вот понаедут такие из разграбленных за 30 лет аулов и давай свой традиционный набор из десятка слов пропихивать
что-то денисовым пахнуло прям точь в точь та же риторика Цитата:
yudjin: Как-будто сразу после смены табличек и мусор исчезнет из города, и теплотрасса сама собой отремонтируется, и улицы в асфальт закатаются, а по бокам зазеленеют. Скудоумие
скудоумие везде пихать этот аргумент про несвязные вещи сравнивая идеологическое название и ремонты улиц кстати если ты так облизываешь ленина и все эти улицы названные не тобой и не для тебя чтож ты не едешь их облагораживать? главное как отстаивать улицы 450 лет декабря как историческое название для назидания потомкам они первые а как привести их в порядок для примера потомкам так тишина вы же сами себе перечите товарищи бабы яги!Цитата:
КГСПС: а не собирал подписи, проживая в городе без году неделя.
ох уж этот имперский шовинизм ментальных деревенщин то везде орут мы для вас города построили потом орут почему вы в наших городах живете и еще подписи собираете трусы или крестик выбирайте
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