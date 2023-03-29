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≡ Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46476
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 10:35
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Стресс практически стал синонимом современной жизни. Но это не значит, что этим состоянием нельзя управлять. Есть много простых и эффективных решений для достижения внутренней гармонии. К пересмотру привычек и ритма жизни нужно подходить системно. Учитывайте как минимум те сферы, о которых поговорим ниже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24363
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 21:21
#15
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Цитата:
maxsaf:
За красным шариком на резинке?

Там много других хороших и разных вещей, чем ваши страны развлекают наши народы..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17444
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 21:30
#16
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Цитата:
111:
Там много других хороших и разных вещей, чем ваши страны развлекают наши народы..

Ха-ха. Раньше это были бусы :lol:

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