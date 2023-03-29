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От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46476
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
О возобновлении прямых рейсов из Костаная в Москву авиакомпанией "Россия" "НГ" на этой неделе сообщили директор костанайского аэропорта Юрий Ким. Первый вылет из Костаная в Шереметьево запланирован на 30 апреля.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15616
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
Цитата:
Цитата:
Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Источник:
Источник:
Цитата:
Билет на одного пассажира с вылетом 30 апреля в Москву и возвратом в Костанай 3 мая будет стоить 120 680 тенге
Источник:
Источник:
Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1051
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
Я лучше из Челябинска, надежнее и дешевле!
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:32
Цитата:
В чём большая надёжность и там и здесь российский перевозчик. В своём стремлении высказать недоверие всему казахстанскому, высказать ему своё так сказать"фе", обращайте внимание пожалуйста на нюансы.
Дантист:
надежнее и дешевле
надежнее и дешевле
В чём большая надёжность и там и здесь российский перевозчик. В своём стремлении высказать недоверие всему казахстанскому, высказать ему своё так сказать"фе", обращайте внимание пожалуйста на нюансы.
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:33
Цитата:
Интересно в один конец, это просто поделить на 2 или дороже будет?
[Исправлено: saba, 29.03.2023 - 18:34]
Victor Yang:
Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.
Может, лучше в заголовке уточнить и написать рейс Костанай-Москва-Костанай? В один конец билет дешевле стоить будет.
Интересно в один конец, это просто поделить на 2 или дороже будет?
[Исправлено: saba, 29.03.2023 - 18:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1048
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:41
Цитата:
летайте сами трансавиа
В TransAvia добавили, что ближе к дате вылета билеты будут дороже, летние перелеты в Москву также могут подорожать. Источник:
летайте сами трансавиа
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1745
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 18:51
Что то действительно заоблачные цены. Для стран, где и рабочая сила дешевле, чем в Европе и полезных ископаемых в избытке. Я со Штутгарта до Гран Канарии от 171 еврика - туда и обратно могу слетать.
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 18:55
Цитата:
Ну это компания по продаже билетов, они всегда будут так говорить. Авиакомпания по моему "Россия", раньше так говорили. Что касается удорожания не удивлюсь, да и мне кажется частота рейсов большая. Сейчас не такие уже тесные связи с Москвой, как раньше, другое дело Челябинск, но туда самолёт наверное нерентабельно.
electro:
летайте сами трансавиа
летайте сами трансавиа
Ну это компания по продаже билетов, они всегда будут так говорить. Авиакомпания по моему "Россия", раньше так говорили. Что касается удорожания не удивлюсь, да и мне кажется частота рейсов большая. Сейчас не такие уже тесные связи с Москвой, как раньше, другое дело Челябинск, но туда самолёт наверное нерентабельно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1636
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 19:15
Спасибо, но мы через Баландино. Возможно даже Кольцово.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13597
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 19:54
Цитата:
дешевле в 2 раза
но не надежнее
во первых автобус туда обратно
во вторых внутренние перелеты опаснее чем межгосударственные
в третьих время затраченное в 3 раза дольше
Дантист:
Я лучше из Челябинска, надежнее и дешевле!
Я лучше из Челябинска, надежнее и дешевле!
дешевле в 2 раза
но не надежнее
во первых автобус туда обратно
во вторых внутренние перелеты опаснее чем межгосударственные
в третьих время затраченное в 3 раза дольше
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5984
Re: От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого...
Отправлено: 29.03.23 - 20:36
во вторых внутренние перелеты опаснее чем межгосударственные
Обоснуйте пожалуйста, возможно вы из них и знаете закулисье, если правда, то учтем ваши выводы...
Обоснуйте пожалуйста, возможно вы из них и знаете закулисье, если правда, то учтем ваши выводы...
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24363
От 120 000 тенге и выше - Стала известна стоимость прямого рейса Костанай-Москва
Отправлено: 29.03.23 - 21:18
Цитата:
Ну и танки ваши быстро прилетели, и совсем недорого на самолетах..
Что то не получилось вас оставить без керосина смотрю..
Эл-починно:
Я со Штутгарта до Гран Канарии от 171 еврика - туда и обратно могу слетать.
Я со Штутгарта до Гран Канарии от 171 еврика - туда и обратно могу слетать.
Ну и танки ваши быстро прилетели, и совсем недорого на самолетах..
Что то не получилось вас оставить без керосина смотрю..
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