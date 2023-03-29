Отправлено: - 10:57

Сабыр:

Как шутят в камеди клабе,те кто говорит что не занимается самоудовлетворением,занимаются им в 2 раза чаще всех

Цитата:Абайка в соседней ветке переживает, что за ним возможно Сноуден подглядываетТак стресс только усугубится