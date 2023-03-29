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≡ Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46474
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 10:35
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Стресс практически стал синонимом современной жизни. Но это не значит, что этим состоянием нельзя управлять. Есть много простых и эффективных решений для достижения внутренней гармонии. К пересмотру привычек и ритма жизни нужно подходить системно. Учитывайте как минимум те сферы, о которых поговорим ниже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Re: Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 10:35
#1
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Все пять пунктов одобряю. Особенно первый :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1161
Re: Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 10:39
#2
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Как шутят в камеди клабе,те кто говорит что не занимается самоудовлетворением,занимаются им в 2 раза чаще всех :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Re: Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 10:57
#3
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Цитата:
Сабыр:
Как шутят в камеди клабе,те кто говорит что не занимается самоудовлетворением,занимаются им в 2 раза чаще всех

Абайка в соседней ветке переживает, что за ним возможно Сноуден подглядывает :lol: Так стресс только усугубится :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24358
Re: Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 16:19
#4
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Зашел, посмотрел, игрушки на вид экологически чистые, пластмасс и силикон качественные, нигде не зацепит.
Отдельный момент по смазке, если качественная, то весьма недорогая.
Но да, дороговато снимать стресс..
Жаль что нет в Костанае этого магазина, чтоб прощупать подробнее.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24358
Re: Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 16:27
#5
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А бывает так, начинаешь стресс отмечать, пиво там, вино, чтобы перейти к следующим ночным процедурам и ... очухиваешься только под утро..
И видишь недовольное лицо жены, у которой тоже виден небольшой стресс..
Главное в этом деле перестать "догоняться" на полную катушку..
Хотя..
Такими игрушками можно пользоваться только, употребив достаточное количество известной жидкости, а то как то стеснительно что ли..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1764
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 17:57
#6
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Цитата:
111:
Жаль что нет в Костанае этого магазина, чтоб прощупать подробнее.

Как таксист ответственно заявляю есть и не один.Даже в непосредственной близости от тебя на перекрёстке Баймагамбетова-Гоголя в доме № 158 есть с торца, можешь зайти и нащупаться :-)

[Исправлено: saba, 29.03.2023 - 17:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24358
Топ-5 способов борьбы со стрессом: от очевидных до пикантных
Отправлено: 29.03.23 - 18:25
#7
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Цитата:
saba:
Баймагамбетова-Гоголя в доме № 158 есть

Да, я туда за одной вещицей скоро пойду.
Но думал этот то магазин круче, который рекламируют.
В Рудном был в двух, так себе, ни выбора ни вида..
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