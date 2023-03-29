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≡ Пособия для людей с особыми потребностями и по потере кормильца повысят на 14,5% с 1 сентября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46474
Пособия для людей с особыми потребностями и по потере кормильца повысят на 14,5% с 1 сентября
Отправлено: 29.03.23 - 15:15
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству увеличить пособия для людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
96
Re: Пособия для людей с особыми потребностями и по потере...
Отправлено: 29.03.23 - 15:15
#1
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Цитата:
Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями

Источник:
Это какая категория людей, если инвалидов 1 группы то причем тут " Он подчеркнул, что любая помощь не должна порождать иждивенчества. "В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан" всего то 700 тысяч на весь РК. Только громко звучит, а другая категория инвалидов не нуждается в помощи
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24358
Re: Пособия для людей с особыми потребностями и по потере...
Отправлено: 29.03.23 - 16:12
#2
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Цитата:
В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан. 


Интересно, в Германиях так же отзываются о своих бедных немцах, подавая им какие то выплаты?
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