Отправлено: - 16:12

В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

Цитата:Интересно, в Германиях так же отзываются о своих бедных немцах, подавая им какие то выплаты?