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Пособия для людей с особыми потребностями и по потере кормильца повысят на 14,5% с 1 сентября
Пособия для людей с особыми потребностями и по потере кормильца повысят на 14,5% с 1 сентября
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