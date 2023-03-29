Re: Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и...

Отправлено: - 16:09

При Елбасы были одни богатые и другие бедные..

При Токаеве теперь другая группа будет богатой, а те, кто были бедными, так и остались..

Жизнь идет своим чередом..

Это законы природы.

Сильнейшие, а это присосавшиеся уже к другой власти, всегда выживают..