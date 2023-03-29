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≡ Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и бедными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46474
Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и бедными
Отправлено: 29.03.23 - 10:51
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента Казахстана VIII созыва, предупредил о растущей дистанции между богатыми и бедными и поставил задачу перед новым Парламентом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13584
Re: Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и...
Отправлено: 29.03.23 - 10:51
#1
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Цитата:
Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и бедными

о какой дистанции речь?
бедные шашлыки кушают на дачах а богатые в дубае
они даже не видят толком друг друга нигде))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24358
Re: Токаев предупредил о растущей дистанции между богатыми и...
Отправлено: 29.03.23 - 16:09
#2
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При Елбасы были одни богатые и другие бедные..
При Токаеве теперь другая группа будет богатой, а те, кто были бедными, так и остались..
Жизнь идет своим чередом..
Это законы природы.
Сильнейшие, а это присосавшиеся уже к другой власти, всегда выживают..
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