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Вечная жизнь 2.0
Вечная жизнь 2.0
Куратор темы: maxsaf
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:06
Цитата:
Наоборот, я в эпицентре событий, готовлю инфраструктуру ко второму пришествию
Ну или к "великому исходу"
таноми52:
Рада, что Вы ещё не затерялись во времени и пространстве!
Рада, что Вы ещё не затерялись во времени и пространстве!
Наоборот, я в эпицентре событий, готовлю инфраструктуру ко второму пришествию
Ну или к "великому исходу"
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:10
Цитата:
Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
Victor Yang:
Грядет эпоха киборгов)).
Грядет эпоха киборгов)).
Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13584
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:39
Цитата:
да мало нам было что рядовой Сноуден из АНБ мог в наши перепески и архивы залезть через американские мессенджеры кои так удобно собрали для них под единой конторой Мета так теперь они еще хотят нам доп реальность формировать
круто че))
цифровой тоталитаризм во всей красе под руководством 19 разведслужб США))
maxsaf:
Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
да мало нам было что рядовой Сноуден из АНБ мог в наши перепески и архивы залезть через американские мессенджеры кои так удобно собрали для них под единой конторой Мета так теперь они еще хотят нам доп реальность формировать
круто че))
цифровой тоталитаризм во всей красе под руководством 19 разведслужб США))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:44
Цитата:
Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.
maxsaf:
Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же
Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:51
Цитата:
Прогрессу до лампочки на правовые вопросы)
Victor Yang:
Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.
Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.
Прогрессу до лампочки на правовые вопросы)
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:53
Цитата:
Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь
abaika95:
через американские мессенджеры
через американские мессенджеры
Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 11:29
В Австралии Сиднейском техническом университете, уже силой мысли управляют роботами.
[Исправлено: Kairat stayer, 29.03.2023 - 15:40]
[Исправлено: Kairat stayer, 29.03.2023 - 15:40]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1743
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:24
Цитата:
Это ещё мелочи
// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок", об этом сообщает CNN. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
//
Kairat stayer:
уже силой мысли управляют роботами.
уже силой мысли управляют роботами.
Это ещё мелочи
// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок", об этом сообщает CNN. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:40
Цитата:
Да уж, аквариумные рыбки создали новый аватар и начали чудить, прямо как Бедрос Бедросович.
Эл-починно:
// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"...
// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"...
Да уж, аквариумные рыбки создали новый аватар и начали чудить, прямо как Бедрос Бедросович.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:49
Цитата:
Бионическим протезом тоже силой мысли управляют.
Kairat stayer:
В Австралии Сиднейском техническом университете, уже силой мысли управляют роботами.
В Австралии Сиднейском техническом университете, уже силой мысли управляют роботами.
Бионическим протезом тоже силой мысли управляют.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:50
Цитата:
Это ж классика фантастики, когда разработки идут против своих разработчиков и людей в целом)).
Эл-починно:
Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"
Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"
Это ж классика фантастики, когда разработки идут против своих разработчиков и людей в целом)).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13584
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 16:04
Цитата:
ну что за глупостев ты написал?
в большом мегаполисе тебе никто не позволит ездить на лошадке по городу
так и в информационном плане, тебе глобализация навязывает работу в ватсап или инстаграм потому-что большинство людей туда уже пришло и если ты откажешься ты просто остаешься за бортом информации или работы
поэтому мета и скупили все платформы приводя их к единой системе слежки за людьми
ни для кого же не секрет уже что мета и цукерберг курируется АНБ
поэтому введение дополнительных кибер-штучек выгодно только одному-двум бенефициарам
НАТО И ОБАМЕ))
maxsaf:
Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь
Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь
ну что за глупостев ты написал?
в большом мегаполисе тебе никто не позволит ездить на лошадке по городу
так и в информационном плане, тебе глобализация навязывает работу в ватсап или инстаграм потому-что большинство людей туда уже пришло и если ты откажешься ты просто остаешься за бортом информации или работы
поэтому мета и скупили все платформы приводя их к единой системе слежки за людьми
ни для кого же не секрет уже что мета и цукерберг курируется АНБ
поэтому введение дополнительных кибер-штучек выгодно только одному-двум бенефициарам
НАТО И ОБАМЕ))
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