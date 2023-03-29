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ACROS:

Экономика - серость, неинтересно - одна только галопирующая инфляция почти под 100% в реальности нежели 20 % нарисованных в правительстве. Скучно будет в датском королевстве.

Цитата:самая веселость только начинаеться))по всем законам политологического жанра скоро должен случиться какой то барабуместь такое понятие "волны демократии" введенные Хантингтоном и вот по его теории демократия в мире развивается волнообразно сначала резкий скачок (революция, переворот, приход к власти демократов-либералов) затем резкий откат в консерватизм,реакцию и фашизм (с рудиментными остатками демократии которые уже закрепились)так наша постимперская-постсоветская цивилизация и развивается уже 200 летв россии первый раз это ярко было заметно когда взамен консерватора и деспота николая 1 пришел демократ Александр 2 начавший глубочайшие реформы по переустройству страны названные в том время оттепелью (удивительно)! но главная проблема всех реформаторов, они медленно запрягают когда как общество ждет от них еще более радикальных ходовв итоге император тянул резину с парламентаризмом его и убили за это, взамен пришел реакционер александр 3 который повернул все в заддальше николашка 2 ни туда не сюда, от него ждали реформ а он в год по чайной ложечке их давал и его убили вместе с семьей, взамен опять диктатура ленина-сталина, дальше кто? правильно хрущев-реформатор который отпустил гайки (оттепель), отпускал отпускал что его свергли свои же)) брежнев оттолкнул страну опять назад в консерватизм (застой) аднропов-черненко ничего толком не успели сделать кроме как подняли во власть горбачева (прямейший аналог александра 2) он тоже начал радикальные реформы (гласность, отход от плановой экономики, открытие границ) и бац его свергают за то что он попытался сохранить союз введя танки в литву! взамен приходит националист ельцин расстрелявший парламент но сохранивший свободу сми,но поставивший вместо себя жесткого консерватора путина)у нас же за автократом НАНом пришел реформатор токаев но чую я и он падет той же болезнью что и все робкие реформаторы до него) все ожидают от него глобальных реформ а он на одном месте топчетсяследующий придет гайки закрутит