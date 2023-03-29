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Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46474
Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 10:48
Новый состав Мажилиса полностью сформирован. В него вошли представители шести партий и самовыдвиженцы. Из прошлого созыва в восьмой перешли лишь 28 депутатов. Депутатами стали и 4 жителя Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13584
Re: Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 10:48
Цитата:
ой помню как его на руках носили
как пиарили со вех утюгов
краса и гордость национальной интелихенции
политический потомок алашординцев, прет против власти не боится!
что это чуть ли не наш навальный итд итп
нате вам
мажилисмен от властной партии))
это еще раз доказывает что в стране НЕТ внутренней политики и нет никакой оппозиции
оппозиция сформирована искусственно в кабинетах АП под кураторством российских политтехнологов а те кто еще не вписан в эту структуру просто очень сильно воняют на площадях чтобы их быстрее вписали и посадили на бюджет, не зря же все наши нытики от "кофейного стаканчика" 9архимед выходи!) до азамата каримова побежали баллотироваться в депутаты
очень им уж хочется зачем-то во власть пролезть чтобы там лапки свесить и бастыками себя ощущать
а простому народу нас рать что там вообще происходит, все просто хотят спокойно зарабатывать и шашлыки на майские кушать
а на всех этих клоунов смотрят с усмешкой
Заитов Ринат Рифхатович - 1983 года рождения, известный акын и айтыскер. В 2019 году его задержали в Алматы за участие в несанкционированном митинге. После разъяснительной беседы в полиции Заитов призвал остальных участников митинга разойтись по домам и не поддаваться на провокации. В 2021 году он стал директором театра традиционных искусств "Алатау".
ой помню как его на руках носили
как пиарили со вех утюгов
краса и гордость национальной интелихенции
политический потомок алашординцев, прет против власти не боится!
что это чуть ли не наш навальный итд итп
нате вам
мажилисмен от властной партии))
это еще раз доказывает что в стране НЕТ внутренней политики и нет никакой оппозиции
оппозиция сформирована искусственно в кабинетах АП под кураторством российских политтехнологов а те кто еще не вписан в эту структуру просто очень сильно воняют на площадях чтобы их быстрее вписали и посадили на бюджет, не зря же все наши нытики от "кофейного стаканчика" 9архимед выходи!) до азамата каримова побежали баллотироваться в депутаты
очень им уж хочется зачем-то во власть пролезть чтобы там лапки свесить и бастыками себя ощущать
а простому народу нас рать что там вообще происходит, все просто хотят спокойно зарабатывать и шашлыки на майские кушать
а на всех этих клоунов смотрят с усмешкой
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4097
Re: Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 11:30
Цитата:
Это же давно было: - Абилов, Туякбай, Байменов- все они перебежчики: - кому то Кармет не дали, кому то должность, кому бизнес срезали, кому то партией не разрешили рулить - вот как бы и обиделись и ушли якобы в оппозицию.
Оппозиция - я так понимаю - это Атабек, Макс Бокаев и ещё пара фамилии и вроде всё на этом, которые прошли весь ленинский путь: - митинги, облавы,аресты, ссылки, этапы, тюрьмы, передачки, освобождение, жизнь под пробационном контролем полиции и так далее.
У остальных ( Заитов, Базарбек)наверное позиция: - "..надо же и для себя пожить, до обеда были оппозиции, после обеда на работу в партию и в мажлис..." - тоже по житейски вроде как понятно: - чё бороться с ломом, дети, семья кушать хотят.
Жаль что дальше кина под названием : политреформы - уже не будет.
Экономика - серость, неинтересно - одна только галопирующая инфляция почти под 100% в реальности нежели 20 % нарисованных в правительстве.
Скучно будет в датском королевстве.
abaika95:
оппозиция сформирована искусственно в кабинетах АП
оппозиция сформирована искусственно в кабинетах АП
Это же давно было: - Абилов, Туякбай, Байменов- все они перебежчики: - кому то Кармет не дали, кому то должность, кому бизнес срезали, кому то партией не разрешили рулить - вот как бы и обиделись и ушли якобы в оппозицию.
Оппозиция - я так понимаю - это Атабек, Макс Бокаев и ещё пара фамилии и вроде всё на этом, которые прошли весь ленинский путь: - митинги, облавы,аресты, ссылки, этапы, тюрьмы, передачки, освобождение, жизнь под пробационном контролем полиции и так далее.
У остальных ( Заитов, Базарбек)наверное позиция: - "..надо же и для себя пожить, до обеда были оппозиции, после обеда на работу в партию и в мажлис..." - тоже по житейски вроде как понятно: - чё бороться с ломом, дети, семья кушать хотят.
Жаль что дальше кина под названием : политреформы - уже не будет.
Экономика - серость, неинтересно - одна только галопирующая инфляция почти под 100% в реальности нежели 20 % нарисованных в правительстве.
Скучно будет в датском королевстве.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13584
Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 15:59
Цитата:
самая веселость только начинаеться))
по всем законам политологического жанра скоро должен случиться какой то барабум
есть такое понятие "волны демократии" введенные Хантингтоном и вот по его теории демократия в мире развивается волнообразно сначала резкий скачок (революция, переворот, приход к власти демократов-либералов) затем резкий откат в консерватизм,реакцию и фашизм (с рудиментными остатками демократии которые уже закрепились)
так наша постимперская-постсоветская цивилизация и развивается уже 200 лет
в россии первый раз это ярко было заметно когда взамен консерватора и деспота николая 1 пришел демократ Александр 2 начавший глубочайшие реформы по переустройству страны названные в том время оттепелью (удивительно)! но главная проблема всех реформаторов, они медленно запрягают когда как общество ждет от них еще более радикальных ходов
в итоге император тянул резину с парламентаризмом его и убили за это, взамен пришел реакционер александр 3 который повернул все в зад
дальше николашка 2 ни туда не сюда, от него ждали реформ а он в год по чайной ложечке их давал и его убили вместе с семьей, взамен опять диктатура ленина-сталина, дальше кто? правильно хрущев-реформатор который отпустил гайки (оттепель), отпускал отпускал что его свергли свои же)) брежнев оттолкнул страну опять назад в консерватизм (застой) аднропов-черненко ничего толком не успели сделать кроме как подняли во власть горбачева (прямейший аналог александра 2) он тоже начал радикальные реформы (гласность, отход от плановой экономики, открытие границ) и бац его свергают за то что он попытался сохранить союз введя танки в литву! взамен приходит националист ельцин расстрелявший парламент но сохранивший свободу сми,но поставивший вместо себя жесткого консерватора путина)
у нас же за автократом НАНом пришел реформатор токаев но чую я и он падет той же болезнью что и все робкие реформаторы до него) все ожидают от него глобальных реформ а он на одном месте топчется
следующий придет гайки закрутит
ACROS:
Экономика - серость, неинтересно - одна только галопирующая инфляция почти под 100% в реальности нежели 20 % нарисованных в правительстве. Скучно будет в датском королевстве.
Экономика - серость, неинтересно - одна только галопирующая инфляция почти под 100% в реальности нежели 20 % нарисованных в правительстве. Скучно будет в датском королевстве.
самая веселость только начинаеться))
по всем законам политологического жанра скоро должен случиться какой то барабум
есть такое понятие "волны демократии" введенные Хантингтоном и вот по его теории демократия в мире развивается волнообразно сначала резкий скачок (революция, переворот, приход к власти демократов-либералов) затем резкий откат в консерватизм,реакцию и фашизм (с рудиментными остатками демократии которые уже закрепились)
так наша постимперская-постсоветская цивилизация и развивается уже 200 лет
в россии первый раз это ярко было заметно когда взамен консерватора и деспота николая 1 пришел демократ Александр 2 начавший глубочайшие реформы по переустройству страны названные в том время оттепелью (удивительно)! но главная проблема всех реформаторов, они медленно запрягают когда как общество ждет от них еще более радикальных ходов
в итоге император тянул резину с парламентаризмом его и убили за это, взамен пришел реакционер александр 3 который повернул все в зад
дальше николашка 2 ни туда не сюда, от него ждали реформ а он в год по чайной ложечке их давал и его убили вместе с семьей, взамен опять диктатура ленина-сталина, дальше кто? правильно хрущев-реформатор который отпустил гайки (оттепель), отпускал отпускал что его свергли свои же)) брежнев оттолкнул страну опять назад в консерватизм (застой) аднропов-черненко ничего толком не успели сделать кроме как подняли во власть горбачева (прямейший аналог александра 2) он тоже начал радикальные реформы (гласность, отход от плановой экономики, открытие границ) и бац его свергают за то что он попытался сохранить союз введя танки в литву! взамен приходит националист ельцин расстрелявший парламент но сохранивший свободу сми,но поставивший вместо себя жесткого консерватора путина)
у нас же за автократом НАНом пришел реформатор токаев но чую я и он падет той же болезнью что и все робкие реформаторы до него) все ожидают от него глобальных реформ а он на одном месте топчется
следующий придет гайки закрутит
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24358
Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 16:07
Счастливчики, жизнь удалась и до 2030 они будут делать ее богаче и счастливей..
Правда только себе..
Правда только себе..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1764
Re: Кто есть кто в новом Мажилисе. Полный список
Отправлено: 29.03.23 - 18:13
Цитата:
Это вряд ли. Как можно ждать реформ от человека, любимым занятием которого было снег покидать. Читал я его дневники, даже в разгар 1 мировой войны не понимал весь масштаб происходящего. Человек был неплохой, но недалёкий.
Про нынешний парламент могу сказать, это не мой парламент, я его не выбирал и за его решения не несу ответственность. Я так делал и раньше, но впервые у меня такое чувство. что со мной огромное количество граждан Казахстана. Поэтому этому созыву надо призадуматься, старая политика депутатов Мажилиса вызовет уже открытое недовольство огромного количества людей, а новой пока не придумали в АП, а самостоятельно мыслить те , кто избирается не в первый раз уже разучились. Мы терпеливый народ, но последние выборы уже в чаше терпения, как минимум выше половины
abaika95:
от него ждали реформ
от него ждали реформ
Это вряд ли. Как можно ждать реформ от человека, любимым занятием которого было снег покидать. Читал я его дневники, даже в разгар 1 мировой войны не понимал весь масштаб происходящего. Человек был неплохой, но недалёкий.
Про нынешний парламент могу сказать, это не мой парламент, я его не выбирал и за его решения не несу ответственность. Я так делал и раньше, но впервые у меня такое чувство. что со мной огромное количество граждан Казахстана. Поэтому этому созыву надо призадуматься, старая политика депутатов Мажилиса вызовет уже открытое недовольство огромного количества людей, а новой пока не придумали в АП, а самостоятельно мыслить те , кто избирается не в первый раз уже разучились. Мы терпеливый народ, но последние выборы уже в чаше терпения, как минимум выше половины
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