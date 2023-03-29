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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 34 из 34«1...323334
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:06
#496
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Цитата:
таноми52:
Рада, что Вы ещё не затерялись во времени и пространстве!

Наоборот, я в эпицентре событий, готовлю инфраструктуру ко второму пришествию 8-)
Ну или к "великому исходу" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:10
#497
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Цитата:
Victor Yang:
Грядет эпоха киборгов)).

Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу :lol: Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:33
#498
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ChatGPT оказался лучше врачей: "умный" чат-бот за минуту поставил диагноз и спас собаку

Тыц
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13584
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:39
#499
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Цитата:
maxsaf:
Сейчас любой уважающий себя телефон имеет AI чип. Я тоже такой себе хочу Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же

да мало нам было что рядовой Сноуден из АНБ мог в наши перепески и архивы залезть через американские мессенджеры кои так удобно собрали для них под единой конторой Мета так теперь они еще хотят нам доп реальность формировать
круто че))
цифровой тоталитаризм во всей красе под руководством 19 разведслужб США))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15616
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:44
#500
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Цитата:
maxsaf:
Дополненная реальность без очков, ну или хотя бы телекинез - круто же

Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:51
#501
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Цитата:
Victor Yang:
Круто, но это нужно как-то соотносить с правами остальных людей. Это будет ещё большая правовая казуистика какое-то время, пока не разгребут.

Прогрессу до лампочки на правовые вопросы)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17430
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 10:53
#502
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Цитата:
abaika95:
через американские мессенджеры

Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4066
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 11:29
#503
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В Австралии Сиднейском техническом университете, уже силой мысли управляют роботами.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.03.2023 - 15:40]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1743
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:24
#504
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Цитата:
Kairat stayer:
уже силой мысли управляют роботами.

Это ещё мелочи :lol:

// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок", об этом сообщает CNN. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: // :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4066
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:40
#505
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Цитата:
Эл-починно:
// Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"...


Да уж, аквариумные рыбки создали новый аватар и начали чудить, прямо как Бедрос Бедросович.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15616
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:49
#506
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Цитата:
Kairat stayer:
В Австралии Сиднейском техническом университете, уже силой мысли управляют роботами.

Бионическим протезом тоже силой мысли управляют.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15616
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 15:50
#507
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Цитата:
Эл-починно:
Блогер из Японии с ником Мутекимару, прославившийся своими роликами на Ютубе стал жертвой своих же "разработок"

Это ж классика фантастики, когда разработки идут против своих разработчиков и людей в целом)).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13584
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.03.23 - 16:04
#508
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Цитата:
maxsaf:
Ну никто же не заставляет пользоваться всем этим) пожалуйста, откажись, если сможешь

ну что за глупостев ты написал?
в большом мегаполисе тебе никто не позволит ездить на лошадке по городу
так и в информационном плане, тебе глобализация навязывает работу в ватсап или инстаграм потому-что большинство людей туда уже пришло и если ты откажешься ты просто остаешься за бортом информации или работы
поэтому мета и скупили все платформы приводя их к единой системе слежки за людьми
ни для кого же не секрет уже что мета и цукерберг курируется АНБ
поэтому введение дополнительных кибер-штучек выгодно только одному-двум бенефициарам
НАТО И ОБАМЕ))
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