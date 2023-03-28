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≡ «Чувствуем себя покойниками» - Почему такие ощущения появились у участников общественных слушаний по ПДП в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46469
«Чувствуем себя покойниками» - Почему такие ощущения появились у участников общественных слушаний по ПДП в Костанае?
Отправлено: 28.03.23 - 16:00
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Сегодня, 28 марта, жители областного центра обсуждали проект детальной планировки района «Мерей». На импровизированном голосовании по призыву одного из выступавших горожан ни одна рука в зале не поднялась за новую застройку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24352
Re: «Чувствуем себя покойниками» - Почему такие ощущения...
Отправлено: 28.03.23 - 16:00
#1
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Не понял, а что, этот огромный Мир сантехники тоже туда что ли подпадает?
Такой классный магазинчик..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
275
Re: «Чувствуем себя покойниками» - Почему такие ощущения...
Отправлено: 29.03.23 - 00:20
#2
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Пачему отсутствуют новоизбранные депутаты?
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