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У сельчан Костанайской области появится возможность увеличить свои доходы
У сельчан Костанайской области появится возможность увеличить свои доходы
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