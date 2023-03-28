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≡ У сельчан Костанайской области появится возможность увеличить свои доходы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46469
У сельчан Костанайской области появится возможность увеличить свои доходы
Отправлено: 28.03.23 - 21:19
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Программа предусматривает льготное кредитование со ставкой вознаграждения до 2,5% годовых на срок до 5 лет, в том числе по проектам в сфере животноводства - до 7 лет. Максимальная сумма займа - 2,5 тысячи МРП, для проектов по развитию якорных кооперации - 8 тысяч МРП.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24352
Re: У сельчан Костанайской области появится возможность...
Отправлено: 28.03.23 - 21:19
#1
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Цитата:
Программа для региона новая, по


Как новая?
Еще Назарбаев по две коровы в программу включал..
Типа возьми в кредит две коровы по три миллиона тенге, продавай млеко, и через пять лет станешь миллиардером..
Но вот только торгаши сухим молоком от этого выиграли..
Сушили молоко?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5981
Re: У сельчан Костанайской области появится возможность...
Отправлено: 28.03.23 - 22:10
#2
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В продаже у нас в Рудном появилась молочная продукция из кокшетау, чему конечно я безмерно рад, хотя наша местная ничем не уступает, однако привозная и по качеству и по цене (380 тенге) и по наполняемости (1000 мг) выигрывает от депоского. У последнего 900мг стоит 440тг.
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